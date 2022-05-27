Найважча ситуація - на Сході: Міноборони Британії зробило карту бойових дій в Україні

Міноборони Британії зробило карту бойових дій в Україні / колаж УНІАН і Генштаб

Станом на п'ятницю, 27 травня, головна лінія фронту україно-російської війни проходить в основному на Сході і частково на півдні України. Про це можна зрозуміти з карти, яку представники Міноборони Великобританії опублікували в сервісі мікроблогів Twitter.

У своєму повідомленні британські офіцери відзначили, що незаконне повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває.

Згідно з оновленою картою бойових дій, протягом доби ситуація на лінії зіткнення практично не змінилася.

ЗСУ продовжують просувати ворога до кордону в Харківській області. Активні бої йдуть біля Миколаєва та Херсона.

Як видно з карти, найважча ситуація з боями утворилася в Луганській і Донецькій областях ‒ зокрема, в Краматорському районі.

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Нагадаємо, раніше у зведенні британської розвідки, яку публікує Міноборони Британії, говорилося, що російські десантники зазнали в Україні повного провалу.

Відзначається, що провалом закінчився наступ РФ на Київ через Гостомель в березні, де російські десантники захопили аеродром.

Ще однією невдачею стала переправа в Білогорівці і зупинка просування під Ізюмом.

Підкреслюється, що нездатність передбачити український опір і подальша самозаспокоєння російських командирів призвели до значних втрат багатьох найбільш елітних підрозділів Росії.

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