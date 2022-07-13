Вертолітний полк РФ лишився без замкомандира: ЗСУ ліквідували офіцера Пахольського

Заступник командира 39-го вертолітного полку РФ Віктор Пахольський/ Twitter Штірліц

В Україні денацифікувався ще один офіцер окупаційної російської армії – заступник командира 39-го вертолітного полку Віктор Пахольський.

Про це повідомив офіцер української армії Анатолій Штефан (Штірліц) у Twitter, опублікувавши фото ліквідованого захисниками України окупанта.

"Заступник командира 39-го вертолітного полку, підполковник Пахольський Віктор зробив "крок доброї волі" – офіційно денацифікувався та демілітаризувався", – йдеться у повідомленні.

Заступник командира 39-го вертолітного полку РФ Віктор Пахольський/ Twitter Штірліц

Окрім Пахольського, загинув на війні в Україні і його земляк Олександр Телятніков, який також родом із Саратовської області. Обидві смерті підтвердила місцева влада. Про "денацифікацію" обох загарбників повідомив тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Роман Бусаргін.

І хоч Бусаргін пнувся зі шкіри, щоб розхвалити окупантів, розповідаючи, що "вічно пам’ятатиме їхній подвиг" і що вони були "справжніми патріотами", місцеві ЗМІ та місцева влада не оприлюднили фотографій та хоч якихось біографічних даних загиблих загарбників. Що лише зайвий раз підтверджує, як в Росії збираються "не забувати їхній подвиг".

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Раніше українські воїни "денацифікували" командира танкової роти окупантів Євгенія Русанова, якого "занесло" в Україну з Середнього Уралу.

Нагадаємо, українські військові "денацифікували" ще одного російського підполковника – Олександра Сорочинського з 4-ї танкової Кантемирівської дивізії. Він був родом з міста під Москвою.

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