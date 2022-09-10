Із початку вересня від окупантів звільнили близько 2 тисяч кілометрів - Зеленський

Володимир Зеленський розповів про успіхи ЗСУ / Офіс президента України, Генштаб ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ на різних напрямках фронту наразі триває - від початку вересня було звільнено від окупантів близько 2 тисяч кілометрів, йдеться у вечірній заяві президента Володимира Зеленського в суботу, 10 вересня.

"В даний час в рамках активних дій з початку вересня звільнені вже близько 2 тисяч кілометрів нашої території. Російська армія в ці дні демонструє найкраще, що вміє – показує спину. І, нарешті, це непоганий вибір для них-бігти. Окупантам в Україні місця немає і не буде", - повідомив президент.

Також він подякував бійцям 15-го Слов'янського полку Національної гвардії України, які відзначилися на Харківському напрямку.

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"Дякую за забезпечення ситуації в Балаклії воїнам 214-го окремого стрілецького батальйону, які разом з підрозділами Головного управління розвідки, Силами Спеціальних Операцій, спецпризначенцями Нацгвардії і поліцією повернули повний контроль над містом. Дякую всім нашим захисникам і захисницям, які в ці тижні зробили ще більш відчутним наближення нашої перемоги!",- зазначив глава держави.

Контрнаступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті тривали бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

Зазначимо, у Міноборони попередили про недостовірну інформацію про успіхи ЗСУ, яка зараз активно поширюється в мережі.

"На жаль, зараз в мережі поширюється багато інформації про нібито звільнені населені пункти, яка не відповідає дійсності", - йдеться в заяві заступника міністра оборони Ганни Маляр.

Маляр зазначила, що частина населених пунктів про які згадують в мережі, лише частково контролюються ЗСУ і там йдуть бої. Також в мережі обговорюють і ті міста або села, звільнення яких немає в планах на найближчі дні.

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