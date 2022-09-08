Зеленський розповів, скільки територій вдалося звільнити з початку осені

У рамках оборонних операцій, котрі наразі тривають, наші герої звільнили вже десятки населених пунктів, розповів президент.
Від початку вересня українські військовослужбовці змогли звільнити від російських окупантів більше тисячі квадратних кілометрів, йдеться в новому зверненні президента України Володимира Зеленського.
"У рамках оборонних операцій, котрі наразі тривають, наші герої звільнили вже десятки населених пунктів. І сьогодні цей рух продовжився, є нові результати. Всього з 1 вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів нашої території", - розповів президент.
Він підкреслив, що вдячний всім військовим, які забезпечили контрнаступ.
"Дякую армії, розвідникам, спецпризначенцям за кожен український прапор, який встановили за останні дні", - зазначив Зеленський.
Наступ ЗСУ на Харківщині
Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті йдуть бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.
Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.
Напередодні радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.
Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.
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