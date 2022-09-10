"Перегрупування" і "відвертальні маневри": у РФ зганьбилися виправданням втечі з Харківщини

Російські окупанти спішно залишають Харківську область

У міноборони РФ заявили про те, що панічна втеча окупантів з території Харківської області нібито організована для досягнення цілей "спецоперації".

Було вирішено перегрупувати війська в районах Балаклії та Ізюму, щоб наростити зусилля на Донецькому напрямку, йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

З цією метою, нібито протягом трьох діб проведено операцію зі згортання та організованого перекидання Ізюмсько-Балаклійського угруповання військ на територію так званої "ДНР".

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"В ході цієї операції проведено ряд відволікаючих і демонстраційних заходів з позначенням реальних дій військ", - заявили в міноборони РФ.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

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