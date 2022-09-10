"Перегрупування" і "відвертальні маневри": у РФ зганьбилися виправданням втечі з Харківщини

У Міноборони РФ заявили про рішення "перегрупувати війська в районах Балаклії та Ізюму".
У міноборони РФ заявили про те, що панічна втеча окупантів з території Харківської області нібито організована для досягнення цілей "спецоперації".
Було вирішено перегрупувати війська в районах Балаклії та Ізюму, щоб наростити зусилля на Донецькому напрямку, йдеться в повідомленні Міноборони РФ.
З цією метою, нібито протягом трьох діб проведено операцію зі згортання та організованого перекидання Ізюмсько-Балаклійського угруповання військ на територію так званої "ДНР".
"В ході цієї операції проведено ряд відволікаючих і демонстраційних заходів з позначенням реальних дій військ", - заявили в міноборони РФ.
Наступ ЗСУ на Харківщині
Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.
Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.
Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.
Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.
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