У Міноборони попередили про недостовірну інформацію щодо успіхів ЗСУ

У Міноборони закликали не поширювати фейки / колаж фото-Міноборони, ЗСУ

У Міноборони попередили про безліч недостовірної інформації щодо успіхів ЗСУ, яка зараз активно поширюється в мережі.

"На жаль, зараз в мережі поширюється багато інформації про нібито звільнені населені пункти, яка не відповідає дійсності", - йдеться в заяві заступника Міністра оборони Ганни Маляр в Telegram.

Маляр зазначила, що частина населених пунктів про які згадують в мережі, лише частково контролюються ЗСУ і там й досі тривають бої. Також в мережі обговорюють й ті міста або села, звільнення яких немає у планах на найближчі дні.

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Для прикладу, Маляр назвала Балаклію й пояснила, що остаточний контроль був встановлений лише сьогодні, 10 вересня, коли провели всі необхідні заходи і підняли прапор - про що теж були повідомлення на ресурсах Міноборони і ЗСУ. Всі інші населені пункти правоохоронцям і військовим треба зачистити і провести стабілізаційні заходи.

"Тобто, якщо наші війська фізично зайшли lj населеного пункту, це ще не означає автоматично, що ми його контролюємо. Попереду ще можуть бути бої і чимало спеціальних заходів зі звільнення", - додала Маляр.

У Міноборони порекомендували читати наступні джерела органів влади військової вертикалі:

Верховний головнокомандувач (Офіс президента);

Міністр оборони (Міністерство оборони);

Головнокомандувач (ЗСУ, Генштаб).

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті тривали бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

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