З 1 млн мобілізованих на передовій до 300 тисяч: в ОП назвали завдання Сирського

Всі питання щодо комплектації ЗСУ, їх підготовки, ухвалення управлінських рішень, зокрема щодо мобілізації, лягли на плечі Сирського, сказав Михайло Подоляк.

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В ОП назвали ключове завдання Сирського / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, t.me / osirskiy

Новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повинен провести "аудит" військовослужбовців, оскільки з 1 мільйона мобілізованих у бойових діях брали участь лише до 300 000 осіб. Необхідно з'ясувати, як і де використовувалися ці військовослужбовці. Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

Подоляк заявив, що тепер відповідальність за всі аспекти комплектації, підготовки та управлінських рішень лягає на плечі нового головнокомандувача ЗСУ. Це включає в себе питання мобілізації, ротації та демобілізації, де військові мають чітко пояснювати процедури та забезпечувати потреби армії.

"Президент сказав іншу річ, наприклад, говорячи про оновлення керівництва ЗСУ, він говорить: "У нас практично 1 мільйон мобілізованих". А по лінії фронту ті, хто був безпосередньо на війні, це 200-300 тисяч. Інші були дуже далеко від війни, але ж вони є. Тому, мені здається, одне з ключових завдань Сирського – саме провести аудит: де, як і хто перебуває. І після цього сказати, яка ще додаткова кількість (потрібна - Главред)", - заявив Подоляк. відео дня

За його словами, Сирський має сказати, де і як мобілізовані використовувались чи будуть використовуватися. Він підкреслив, що мобілізація має тривати на постійно, а не бути одномоментною, оскільки армія має доукомплектовуватися.

Важливим є також визначення стратегій заміни військовослужбовців, які протягом 24 місяців перебували на лінії фронту, а також розробка чітких процедур щодо мобілізації, ротації та демобілізації.

"Все, що стосується мобілізації, військові також мають чітко пояснювати, які процедури, як це має працювати щодо мобілізації, які потреби в армії треба закривати, як це відбуватиметься, як забезпечити ротації", - сказав Подоляк.

Крім цього, Подоляк озвучив кілька завдань нового керівництва Збройних сил України. Розробка тактики на 2024 рік потрібна, "тому що 2023 рік не дав тих наслідків, на які ми очікували, з точки зору наступальних операцій. Ми не можемо знаходитися в стані стагнації в 2024 році".

Також слід шукати військовотехнологічні рішення, які дозволять протистояти кількісній перевазі Росії. Ключовим радник голови ОП назвав те, що в ЗСУ мають вирішити, "хто має які управлінські рішення приймати на різних рівнях у Збройних силах, з урахуванням того, що є велилка плеяда польових генералів, які працюють на лінії фронту, які трошки інакше дивляться на те, що потрібно робити, з урахуванням ресурсів Росії".

Призначення Сирського головнокомандувачем ЗСУ

Нагадаємо, 8 лютого, Володимир Зеленський оголосив про відставку Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Новим головнокомандувачем президент призначив Олександра Сирського.

Також генерал-полковник Сирський зробив першу заяву на посаді головнокомандувача ЗСУ. Він підкреслив необхідність чіткого планування дій усіх військових підрозділів, вирішення питань логістики та визначення потреб фронту з урахуванням інформації на кожній ділянці бойових дій.

Крім цього, міністр оборони Рустем Умєров провів першу робочу нараду з новим головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським. Вони обговорили план дій на 2024 рік, налагодження логістики та ротацію військових.

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