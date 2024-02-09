​'Ми очікуємо на нові рішення': Умєров провів першу робочу нараду з Сирським

Міністр оборони Рустем Умєров провів першу робочу нараду з новим головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським. Про це повідомила пресслужба Міноборони України у Telegram-каналі.
Під час наради Умєров обговорив з Сирським детальний план дій ЗСУ на 2024 рік. Також звернули увагу на налагодження системи логістики та вчасне задоволення військових необхідними потребами. Крім цього, вони сфокусувались на потребі у дієвій системі ротацій українських захисників і відпочинку підрозділів.
Особливу увагу міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ надали новому роду сил ЗСУ – Силам безпілотних систем. Вони обговорили стратегічні завдання та технічні аспекти розвитку цієї сфери.
"Ми очікуємо на нові рішення, узагальнення досвіду. І головне - технічні завдання для розробки нових зразків. Тих, які створять нам стратегічну перевагу завтра. Дякую генерал-полковнику за змістовну нараду" - наголосив міністр оборони.
Крім цього, Умєров з новим головнокомандувачем радились з питаннь підвищення якості навчання та забезпечення навчальних центрів, а також обговорили підготовку нових інструкторів з врахуванням сучасного досвіду.
Призначення нового головнокомандувача ЗСУ
Нагадаємо, у четвер, 8 лютого, президент повідомив про відставку Валерія Залужнго з посади головнокомандувача ЗСУ. Новим головнокомандувачем Зеленський призначив Олександра Сирського.
Також генерал-полковник Олександр Сирський зробив першу заяву на посаді головнокомандувача ЗСУ. Він наголосив на необхідності організації чіткого планування дій усіх військових підрозділів, вирішенні питань логістики та визначенні потреб фронту з урахуванням інформації на кожній ділянці бойових дій.
Як повідомляв Главред, помічниця міністра оборони з питань міжнародної безпеки в Пентагоні Селеста Волландер заявила, що США будуть працювати із новим головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським. Вона назвала його успішнис командиром та підкреслила, що в Україні є демократичний цивільний контроль над українськими збройними силами, навідміну від Росії.
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