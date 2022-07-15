"Росіянин прийде - порядок наведе": окупанта-"господаря" спакували в чорний мішок в Україні

Загарбник так і досяг поставлених цілей "спецоперації".
В Україні був ліквідований черговий російський окупант. У соцмережах він обіцяв "навести порядок" в нашій країні.
Офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан в Twitter опублікував фото російського загарбника, якого так і не дочекалася кохана.
Російський солдат був досить зухвалий, але безграмотний.
"Російська прийде - порядок наведе", - писав він за життя в соцмережах.
"Love Story з 200", - прокоментував фото офіцер ЗСУ.
Нагадаємо, раніше Україні "денацифікувався" ще один офіцер окупаційної російської армії – заступник командира 39-го вертолітного полку Віктор Пахольський.
читайте такожСама зголосилася піти на війну: в Україні загинула перша окупантка з армії РФТакож ми повідомляли, що українські воїни "денацифікували" командира танкової роти окупантів Євгена Русанова, якого "занесло" в Україну з Середнього Уралу.
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