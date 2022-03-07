РФ зібралася атакувати Київ, Харків, Чернігів і Миколаїв, але на них чекає "сюрприз" - Міноборони

У країну повернулися 140 тис. українців / Фото Reuters

Міністр оборони України Олексій Резніков 7 березня заявив, що українські захисники демонструють високу майстерність, знищуючи російських загарбників в усіх напрямках оборони. Через величезні втрати, яких зазнав ворог, інтенсивність бойових дій тимчасово знизилася. При цьому окупанти намагаються сконцентрувати сили і засоби для нової хвилі атак на Київ, Харків, Чернігів і Миколаїв.

"Російські війська скрізь отримають жорстку відсіч", - написав Резніков на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, окупанти намагаються задушити Маріуполь, не даючи "зелені коридори" мирним жителям.

"Русский мир" намагається задушити місто-герой Маріуполь гуманітарною кризою. Керівництво держави робить все можливе і неможливе, щоби забезпечити гуманітарні коридори. Це непросто. Адже російські терористи не тримають слово. Немає жалості навіть до діток і жінок, до поранених. Вони обстрілюють житлові квартали. Вони обстрілюють мирних людей під час евакуації. Навіть шакали так не поводяться", - написав Резніков.

Міністр оборони додав, що понад 140 тисяч українців, переважно чоловіків, повернулися з Європи. Десятки тисяч влилися до лав сил територіальної оборони.

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Крім того, понад 20 тис. іноземців готові приїхати в Україну і захищати світ від російських нацистів на українському фронті.

В Україну вже їдуть або законтрактовано понад 50 тис. шоломів і бронежилетів. За словами Рєзнікова, ми "перехоплюємо" у постачальників вже зшиту форму для армій країн НАТО.

"Не буду коментувати поставки зброї та боєприпасів – це делікатний момент. Нехай на ворога чекає сюрприз. Знайте: є значний прогрес", - додав глава Міноборони.

Також триває робота над отриманням допомоги у сфері ППО та ПРО від партнерів.

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Як повідомляв Главред, міста Ірпінь і Буча під Києвом понад три доби залишаються без води, їжі та електрики. У місцевих жителів немає можливості виїхати, оскільки російські окупанти заборонили городянам виходити з будинків.

Подібна ситуація і в місті Бучі, яке знаходиться під обстрілами майже з самого початку війни. Мирних жителів вбивають прямо на подвір‘ях. Люди ховаються по підвалах. З ними майже немає зв'язку, в місті немає електроенергії.

Влада намагається домовитися про "зелені коридори" з Бучі та сусіднього Гостомеля, але поки евакуація неможлива.

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