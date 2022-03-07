Україна переможе у війні з Росією - керівник МЗС Франції

Жан-Ів Ле Дріан / Reuters

Україна здобуде перемогу у війні з Російською Федерацією. З такою заявою виступив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, як повідомляє портал "Німецька хвиля".

"Вважаю, що Україна переможе. Вже протягом десяти днів найбільше вражає опір України в таких масштабах, яких експерти не могли собі уявити", — сказав дипломат.

Дипломат вважає, що якщо війна затягнеться надовго, то Путіну доведеться зіткнутися з жахливими наслідками для Росії.

"Ціна війни стане нестерпною, і президент Путін в якийсь момент буде поставлений перед вибором: або отримати істотні наслідки для функціонування Росії, або почати переговори", — заявив Ле Дріан.

Міністр закордонних справ Франції висловив упевненість, що західні санкції проти РФ в довгостроковій перспективі будуть утримувати Володимира Путіна від подальшої агресії.

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Нагадаємо, раніше керівник британського Foreign Office Елізабет трас стверджує, що керівництву країн Заходу доведеться заплатити ціну за жорстку боротьбу з путінською Росією, але в столицях таких країн є чітке розуміння-РФ необхідно зупинити.

"Мова йде не тільки про європейську безпеку. Яким буде наш сигнал для решти світу (якщо не перемогти Путіна в Україні)? Якщо Путін не програє, це підбадьорить інших агресорів по всьому світу. Ми всі згодні, що він не може домогтися успіху в Україні. Людські втрати вже жахливі, тому нам потрібно активізувати наші зусилля", ‒ додала вона.