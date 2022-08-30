Росіян відрізали від зброї і поповнення живої сили з Криму і лівого берега Дніпра – губернатор Херсонщини

Росіян відрізали від зброї і поповнення живої сили з Криму і лівого берега Дніпра – губернатор / Колаж Людмила Денисова, DVIDSHUB Flickr, соцмережі

Бійці ЗСУ потужними і чіткими ударами вивели з ладу фактично всі великі мости на Херсонщині. Як каже в ефірі телемарафону "Єдині новини" керівник Херсонської обласної військово-цивільної адміністрації Ярослав Янушевич, таким чином, російські окупанти вже остаточно відрізані від поставок зброї і солдатів з Лівобережжя регіону (а також тимчасового анексованого Криму).

"Можу тільки підтвердити точні удари по опорних пунктах і скупченнях ворожої живої сили, озброєння, техніки в багатьох районах Херсонщини і те, що хірургічно точними ударами виведені з експлуатації фактично всі Великі Мости, Антонівський Залізничний і автомобільний, А також Новокаховський. Залишилися тільки пішохідні переходи", - заявив глава ОВВА.

Крім того, Янушевич закликав українців і представників ЗМІ зберігати інформаційну тишу ‒ щоб не нашкодити інтересам ЗСУ.

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Що відбувається в Херсоні

29 серпня, у тимчасово окупованому Херсоні пролунала серія вибухів. За попередньою інформацією, була знищена частина, яку використовували військові РФ.

Багато Telegram-каналів повідомили, що було пряме попадання в будівлю, в якій перебували окупанти.

Пізніше радник міністра внутрішніх справ і глави офісу президента Віктор Андрусів повідомив, що розпочався важливий тиждень для ЗСУ. За його словами, українські військові прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном.

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