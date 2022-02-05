Розіграш бойових дій по переходу в наступ: Росія стрілятиме в 50 км від України

Військові навчання пройдуть в Ростовській області / commod.mil. rus

У Міністерстві оборони Російської Федерації анонсували військові навчання в Ростовській області. Стрілянина з артилерії запланована на 11 лютого на полігоні "Кузьминський". Він розташований приблизно в 50 кілометрах від кордону з Україною, пише Інтерфакс.

Відомо, що участь у "порожньому" бою візьмуть підрозділи 150 мотострілецької дивізії Південного військового округу, танки Т-72Б3, бойові машини піхоти БМП-3 і безпілотники, що коригують вогонь артилерії.

Також зазначено, що кількість російських військовослужбовців буде близько 400. Солдати використовуватимуть 70 одиниць військової та спеціальної техніки.

Командування запланувало розіграти ведення бойових дій з оборони позицій і переходу в наступ.

Нагадаємо, 5 лютого генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг повідомив президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляйєн про продовження військового нарощування сил Російської Федерації біля кордонів України.

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