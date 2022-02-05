Розіграш бойових дій по переходу в наступ: Росія стрілятиме в 50 км від України

Ввоєнні навчання зі стрільбами з танків і артилерії пройдуть у Ростовській області.
У Міністерстві оборони Російської Федерації анонсували військові навчання в Ростовській області. Стрілянина з артилерії запланована на 11 лютого на полігоні "Кузьминський". Він розташований приблизно в 50 кілометрах від кордону з Україною, пише Інтерфакс.
Відомо, що участь у "порожньому" бою візьмуть підрозділи 150 мотострілецької дивізії Південного військового округу, танки Т-72Б3, бойові машини піхоти БМП-3 і безпілотники, що коригують вогонь артилерії.
Також зазначено, що кількість російських військовослужбовців буде близько 400. Солдати використовуватимуть 70 одиниць військової та спеціальної техніки.
Командування запланувало розіграти ведення бойових дій з оборони позицій і переходу в наступ.
Нагадаємо, 5 лютого генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг повідомив президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляйєн про продовження військового нарощування сил Російської Федерації біля кордонів України.
Читайте також:
- "Щоб знали, це не просто так": країна ЄС оголосила про старт військових навчань біля кордонів Білорусі
- Загроза військової операції РФ проти України: у Харкові оголосили про бойові навчання біля російських кордонів
- Військові навчання в Україні - це червона ганчірка для Путіна, на яку він не може кинутися
- Рада підтримала допуск іноземних військових в Україну на навчання
- У Росії заявили про нові військові навчання біля українського кордону
- "Над Україною не повинен висіти дамоклів меч": у США висунули вимогу РФ з приводу військових навчань
- Військові навчання Росії поблизу українського кордону: до чого готується Москва