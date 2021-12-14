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Рада підтримала допуск іноземних військових в Україну на навчання

14 грудня 2021, 14:14

На підготовку і проведення військових навчань планують виділити 106,5 мільйонів гривень.

Іноземних військових допускатимуть в Україну на військові навчання / Фото Reuters

Верховна Рада ухвалила закон про допуск в Україну у 2022 році іноземних військових. За це рішення проголосували сьогодні, 14 грудня.

За президентський законопроєкт віддали свої голоси 318 народних депутатів.

Законопроєкт №6359 передбачає, що іноземних військових наступного року допускатимуть на територію України для участі в багатонаціональних навчаннях.

Закон набере чинності з дня його опублікування.

Як зазначається на сайті Верховної Ради, на території України у 2022 році передбачене проведення наступних навчань, до яких будуть залучені військові з інших держав:

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  • багатонаціональні навчання "Об'єднані Зусилля-2022",
  • українсько-американські навчання "Репід Трайден -2022",
  • українсько-британські навчання "Козак Мейс-2022",
  • багатонаціональні навчання "Світла Лавина-2022",
  • українсько-польські навчання "Сільвер Сейбер-2022",
  • українсько-американські навчання "Сі Бриз-2022",
  • українсько-румунські навчання "Ріверайн-2022",
  • багатонаціональні навчання "Кленова Арка-2022",
  • багатонаціональні навчання "Вікінг-2022".

читайте такожВійськові навчання в Україні - це червона ганчірка для Путіна, на яку він не може кинутисяВ Міноборони на підготовку і проведення багатонаціональних навчань на території України та поза її межами у 2022 році витратять 106 мільйонів 548 тисяч гривень (з них на навчання на території України витратять понад 52 мільйони гривень).

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський подав цей законопроєкт у Раду наприкінці листопада як "невідкладний".

Раніше повідомлялося, що Білорусь планує провести спільно з Росією військові навчання на кордоні України. Військові маневри спільно з РФ анонсував Міністр оборони РБ Віктор Хренін після наради з питань військової безпеки.

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