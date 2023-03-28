Розібрали на деталі: президент 'Мотор Січі' під час війни заборонив передавати вертоліт для ГУР

В'ячеслав Богуслаєв наказав своїм підлеглим розібрати вертоліт на деталі та знищити всю експлуатаційну документацію.

Богуслаєв заблокував передачу Україні гелікоптера Мі-2 / Колаж фото УНІАН

Президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв блокував поставку вертольота Мі-2 українській розвідці. Цей гелікоптер був необхідний для виконання бойових завдань на фронті. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Богуслаєв навіть наказав своїм підлеглим розібрати гелікоптер на запчастини та знищити всю експлуатаційну документацію.

"Виконуючи розпорядження високопосадовця, працівники заводу зняли лопоті та вивели з ладу механізми вертольота, які відповідають за роботу несучого гвинта", - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці повідомили Богуслаєву додатково про підозру за статтею "Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб".

Справа Богуслаєва

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала Богуслаєва 23 жовтня 2022 року. Його підозрюють у причетності до продажу авіазапчастин до бойових вертольотів Російської Федерації Ка-52, Мі-8 і Мі-28. Торгівля запчастинами, стверджує слідство, тривала після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 24 жовтня за підозрою в пособництві Росії Богуслаєва заарештували на два місяці. Розслідувальний проект "Схеми" повідомив, що з 2000 року Богуслаєв має громадянство Росії.

Згодом були опубліковані телефонні розмови, які підтверджують, що Богуслаєв продавав Росії запчастини навіть вже після повномасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну.

Раніше спалахнув скандал після того, як акції української компанії Мотор Січ були продані китайським інвесторам за 250 млн доларів. Після цього Українська Служба безпеки запідозрила Мотор Січ у підготовці диверсії і навіть держзраді.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про націоналізацію Мотор Січі.

Мотор Січ є одним з провідних світових підприємств з випуску авіадвигунів. Компанія займається розробкою і виробництвом, ремонтом і обслуговуванням авіаційних газотурбінних двигунів для літаків і вертольотів, а також промислових газотурбінних установок.

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