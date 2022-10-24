Президент Мотор Січі Богуслаєв продавав РФ запчастини під час війни: опубліковані телефонні розмови

СБУ опублікувала докази співпраці Богуслаєва з ворогом / Коллаж скриншот, А. Цаплиенко

Президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв працював на ворога та постачав двигуни й інші запчастини до російських ударних вертольотів навіть після повномасштабного вторгнення. СБУ опублікувала підтвердження цього - телефонні розмови з ворогом.

Таким чином Богуслаєв підтримував війну та вбивство українців. Він виправдовував російську агресію та казав, що сподівається на продовження наступу на Україну.

"Днями співробітники СБУ затримали посадовця та одного з працівників авіапідприємства і оголосили їм про підозри. Служба безпеки робитиме усе, аби встановити інших осіб, причетних до незаконної діяльності, та притягнути їх до відповідальності. Очищення України від зрадників та колаборантів триває", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що Богуслаєв навіть не образився на те, що російська ракета "Іскандер" впала на територію "Мотор Січі".

"Іскандер-М впав на території заводу. Ми без всякої злоби до цього ставимось, ми все розуміємо", - сказав Богуслаєв співрозмовнику з РФ.

Докази по держзраді Богуслаєва / скріншот

Він намагався відправити двигуни до вертольотів під час повномасштабної війни. Єдиним питанням, яке його хвилювало, було те, через яку саме країну все це провернути.

"Запчастини ми готові до вас відправити. Тільки подумайте, через Хорватію чи де там у вас була, Чорногорія? У вас десь були хороші кінці. - У нас є Хорватія, Казахстан або може навіть Киргизія. - Ми зараз порахуємо, на яку суму ми можемо, а ви визначте як і через кого", - говорять Богуслаєв та директор ЗАТ "Двигуни Володимир Клімов-Мотор Січ" (Москва) Анатолій Ситнов.

Докази по держзраді Богуслаєва / скріншот

Богуслаєв сам зізнався, що він десятками відправляв запчастини до РФ. Там навіть ухвалили закон, який забороняє публікувати у ЗМІ інформацію про поставки держзамовлень. Це було зроблено на прохання саме президента Мотор Січі, щоб уникнути подальших проблем.

Справа Мотор Січі

Нагадаємо, раніше спалахнув скандал після того, як акції української компанії Мотор Січ були продані китайським інвесторам за 250 млн доларів.

Після цього українська Служба безпеки запідозрила Мотор Січ у підготовці диверсії і навіть держзраді.

Газета The Wall Street Journal писала, що радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон хотів переконати керівництво підприємства не укладати угоду.

У підсумку президент Володимир Зеленський підписав указ про націоналізацію Мотор Січі.

22 жовтня стало відомо про затримання президента і власника Мотор Січі В'ячеслава Богуслаєва. Його підозрюють у постачанні двигунів і запчастин до них для російських вертольотів Мі-8, Мі-28 і Ка-52.

Мотор Січ є одним з провідних світових підприємств з випуску авіадвигунів. Компанія займається розробкою і виробництвом, ремонтом і обслуговуванням авіаційних газотурбінних двигунів для літаків і вертольотів, а також промислових газотурбінних установок.

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