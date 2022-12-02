Російський генерал Суровікін віддав окупантам боягузливий наказ

Загарбникам заборонено розвантажувати/завантажувати військову техніку за наказом Сергія Суровікіна.
Російські окупанти постійно випробовують вміння воїнів ЗСУ знищувати їхні важливі цілі та розривати логістичні ланцюги.
Як повідомляє заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу 1 грудня, генерал РФ Суровікін віддав чудовий наказ окупантам.
"За наявною інформацією, враховуючи втрати, командувач об'єднаним угрупуванням військ армії країни-агресора генерал Суровікін віддав наказ про заборону проводити будь-які розвантажувальні/навантажувальні роботи на залізничному транспорті, насамперед з ешелонами з озброєнням і військовою технікою і боєприпасами на відстані ближче, 100 км до лінії бойового зіткнення", - зазначив Громов.
Звільнення Херсонської області
11 листопада стало відомо, що під час відступу з Херсона окупанти підірвали Антонівський міст.
9 листопада в окупованому військами Росії Херсоні були підірвано як мінімум п'ять мостів і переправ. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.
Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".
11 листопада ВСУ увійшли до Херсона. Українці зустрічали їх з квітами і плакали від радості.
Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що лівобережну частину Херсонської області потрібно звільняти вздовж Дніпра і готувати угруповання військ для прориву лінії фронту в районі Запоріжжя. Причому прогнози давати досить складно.
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