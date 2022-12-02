Російський генерал Суровікін віддав окупантам боягузливий наказ

Олексій Громов / Reuters, УНІАН

Російські окупанти постійно випробовують вміння воїнів ЗСУ знищувати їхні важливі цілі та розривати логістичні ланцюги.

Як повідомляє заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу 1 грудня, генерал РФ Суровікін віддав чудовий наказ окупантам.

"За наявною інформацією, враховуючи втрати, командувач об'єднаним угрупуванням військ армії країни-агресора генерал Суровікін віддав наказ про заборону проводити будь-які розвантажувальні/навантажувальні роботи на залізничному транспорті, насамперед з ешелонами з озброєнням і військовою технікою і боєприпасами на відстані ближче, 100 км до лінії бойового зіткнення", - зазначив Громов.

Звільнення Херсонської області

11 листопада стало відомо, що під час відступу з Херсона окупанти підірвали Антонівський міст.

9 листопада в окупованому військами Росії Херсоні були підірвано як мінімум п'ять мостів і переправ. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

11 листопада ВСУ увійшли до Херсона. Українці зустрічали їх з квітами і плакали від радості.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що лівобережну частину Херсонської області потрібно звільняти вздовж Дніпра і готувати угруповання військ для прориву лінії фронту в районі Запоріжжя. Причому прогнози давати досить складно.

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