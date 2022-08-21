Відповідь за обстріли Нікополя: ЗСУ знищили окупантів РФ разом з технікою

ЗСУ знищили техніку російських окупантів / Фейсбук 93 ОМБР

Українські захисники завдали удару по позиціях російських окупантів, звідки вівся обстріл житлових кварталів Марганця та Нікополя на Дніпропетровщині.

Як повідомив в Telegram начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко, внаслідок удару ЗСУ знищено техніку російських окупантів, ворог зазнав втрат.

Він уточнив, що техніка РФ, причетна до обстрілу Марганця і Нікополя, вирушила на металобрухт.

Євтушенко додав, що російські окупанти, які були біля знищеної техніки, теж стали "двохсотими". Разом з тим він зазначив, що кількість втрат окупантів поки неможливо порахувати.

Увечері 2 серпня ЗМІ писали, що українські військові потужно вдарили по місцю розташування російських загарбників у Чорнобаївці Херсонської області. Удар був нанесений в районі аеропорту.

Раніше радник глави офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що в Херсонській області російські окупаційні війська втратили ще більше 10 старших офіцерів, включаючи генералів. Результативні дії зі знищення російських загарбників відбулися у Чорнобаївці.

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