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ЗСУ знищили дві ворожі установки С-300 на півдні: після ударів в окупантів серйозні втрати

22 серпня 2022, 08:06

Також українські воїни ще раз вдарили по Каховському мосту – "відкорегували його пропускну спроможність".

Российская С-300, российская техника
ЗСУ знищили дві ворожі установки С-300 на півдні/ УНІАН, mil.ru

Українські військові минулої доби, 21 серпня, нанесли влучні удари по російських загарбниках на півдні – у результаті було знищено 11 одиниць техніки ворога. Зокрема, тепер у російського війська поменшало на дві пускові установки С-300.

Крім цього, були знищені радіолокаційна станція, самохідна гаубиця і самохідна гармата, а 20 окупантів отримали квитки на "вічний концерт Кобзона". Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Загалом російські загарбники втратили:

  • 20 окупантів,
  • 1 корпусну самохідну гармату типу "Гіацинт-С",
  • 1 самохідну гаубицю "Мста-С",
  • 2 пускових установки С-300,
  • 1 радіолокаційну станцію підсвітлення й наведення,
  • 1 мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних і балістичних об’єктів "Небо-М",
  • 2 буксированих міномети 120-го калібру,
  • 3 одиниці броньованої техніки.

Інформація про те, які остаточні втрати ворога, дорозвідується.

Українська авіація за день двічі вдарила по опорному пункту, скупченню живої сили, озброєння і техніки в районах Олександрівки й Бурханівки.

Крім цього, захисники України знову нанесли удар по Каховському мосту. Зазначається, що була "відкорегована його пропускна спроможність".

Раніше в Інституті вивчення війни зазначали, що наступ Росії на сході України вичерпав свій обмежений імпульс, який окупанти набрали наприкінці липня, та, ймовірно, досяг своєї кульмінації. Загарбники демонструють постійну нездатність перетворювати невеликі тактичні успіхи в так звані оперативні.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відмовиться від будь-яких переговорів з Росією, якщо окупанти влаштують незаконний публічний "суд" над захисниками Маріуполя з полку "Азов".

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