Мер Святогірська Бандура зрадив Україну і отримав посаду як нагороду від терориста Пушиліна

Бойовик Пушилін і колаборант Бандура / t.me/spravdi / скріншот з відео

Святогірський градоначальник Володимир Бандура публічно зрадив Україну і перейшов на бік угруповання терористів "Донецька народна республіка". Про це повідомили в месенджері Telegram представники "Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки". За їх інформацією, ватажок донецьких терористів Денис Пушилін вже призначив Бандуру "керівником міської адміністрації" Святогірська.

Повідомляється, що співробітники Держбюро розслідувань вже оголосило чиновнику про підозру у вчиненні державної зради (такий злочин КК України карається або тюремним терміном до 15 років або довічним терміном).

До того, 8 червня, Бандура в якості мера Святогірська на відео звинуватив ВСУ в нібито обстрілі, який призвів до підпалу Всіхсвятського скиту Святогірської Лаври, а також вимовляв інші фрази, на думку ДБР, що дискредитують українську армію і владу країни.

"ДБР ще раз підкреслює і застерігає всіх чиновників і правоохоронців від співпраці з агресорами з РФ. Суворе покарання за такі злочини ‒ невідворотне. Короткострокова вигода від співпраці з окупантами точно переросте в ганебне і тривале ув'язнення у в'язниці", – зазначили правоохоронці.

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Нагадаємо, раніше, 4 червня нинішнього року, російські окупанти в черговий раз завдали ракетно-бомбового удару по Святогірській Лаврі (Донецька область). В результаті виявився знищено пам'ятку стародавньої церковної архітектури - легендарний Всіхсвятський скит.

З гучним засудженням блюзнірства росіян виступив президент України Зеленський.

"Російська артилерія сьогодні знову вдарила по Святогірській лаврі в Донецькій області. Знищено Всіхсвятський скит. Він був освячений ще в 1912 році. Вперше його зруйнували за часів радянської влади. Згодом відбудували. І ось його спалила російська армія. На цьому ж тижні, в середу, Російські снаряди розірвалися прямо в келіях ченців лаври. Четверо людей загинули, ще четверо-важко поранені. Святогірськ знаходиться під вогнем ще з травня", ‒ написав президент у своєму Telegram-каналі.

Пізніше, 7 червня, на Донбасі журналістка британської медіакорпорації BBC Орла Герін разом зі знімальною групою потрапила під вогонь російських окупантів.

За словами жінки, вона під час обстрілу вона разом з групою ховалася в машині.

"Військові кажуть, це була касетна бомба. Вона впала менш ніж за 1,5 км звідси", - сказала Герін.

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