Колишнього президента Молдови Додона затримали у справі про корупцію і держзраду

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Екс-президент Молдови Ігор Додон був затриманий у справі про корупцію та державну зраду. За даними правоохоронних органів, його затримали на 72 години, повідомляє портал Deschide.md.

Разом з Додоном затримали його кума Петра Меріняну, який намагався знищити докази у справі проти колишнього президента.

До того антикорупційні органи Молдови спільно зі спецслужбами провели обшуки вдома у Додона у справі про пасивну корупцію, фінансування політичної партії злочинною організацією, державну зраду і незаконне збагачення.

Обшуки проводилися в рамках так званої справи "кулька". Йдеться про відео від 2019 року зі штаб-квартири Демократичної партії, на якому олігарх Володимир Плахотнюк передає Ігорю Додону, імовірно, пакет з грошима. На відео тодішній керівник Молдови відмовлявся брати пакет і просив передати його іншим членам Партії соціалістів. Кошти нібито призначалися для виплати винагороди членам даної політичної сили.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що президент Молдови Майя Санду зажадала негайно вивести війська Росія з Придністров'я.

Санду зазначила, що російська армія порушує нейтралітет Республіки.

"Сьогодні немає неминучої загрози залучення Молдови у військовий конфлікт, ми нейтральна країна, але для цього ми закликаємо до негайного виведення російських військових з території Придністров'я, тому що їх присутність порушує наш нейтралітет", - заявила вона під час виступу в Європейському парламенті.

Як пояснила Санду, влада Молдови хоче мирного вирішення конфлікту в Придністров'ї і робить все можливе для цього.