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АТБ і Сільпо стали "банкоматами": на касах супермаркетів видають готівку

3 березня 2022, 09:45

Відмовляти від видачі готівки супермаркет не може.

Магазин АТБ
Магазин АТБ видає готівку / Delo.ua

В Україні мережі супермаркетів, зокрема, АТБ і Сільпо, стали свого роду банкоматами і почали видавати своїм клієнтам на касі до 6 тис. грн з їх банківських карт. Розрахуватися за продукти, як і раніше, можна за допомогою карти

"З одного боку мережі магазинів не потребують інкасації готівки вирученої від продажу товарів і віддають готівку громадянам", - розповів радник глави МВС Антон Геращенко, пише OBOZREVATEL.

Відзначається, що готівку можна зняти готівку на касах супермаркету (провести своєю карткою по терміналу). При цьому відмовляти від видачі готівки супермаркет не може (крім того випадку, якщо її немає).

Також - всі магазини зобов'язані приймати карту. За порушення - відмова - штраф у 8,5 тис. грн.

Відзначимо, раніше в АТБ заборонив продавати алкоголь і соціально важливі продукти в кількості більше двох штук в руки.

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Графік роботи АТБ

Магазини починають свою роботу о 8: 00, закінчують - за годину до того, як в конкретному місті перестає працювати громадський транспорт.

Крім того, частина магазинів мережі АТБ не працює. Зі списком можна ознайомитися тут.

Графік роботи Сільпо

Залежить від населеного пункту і комендантської години там, де він введений.

У Києві, залежно від району та складності військової ситуації, магазини відкриті з 8:00, 8:30 або 10 ранку.

Закриваються магазини за таким же принципом: там, де спокійно, можуть працювати і до 21:00. В особливо "гарячих" районах - закриваються о 15-17.

У Дніпрі абсолютно всі магазини працюють з 8 ранку до 17 вечора, а у Вінниці з 9 до 19.

В окупованому Бердянську всі точки Сільпо працюють з 9 до 15, а в Житомирі з 8 ранку до 20 вечора.

У Запоріжжі всі магазини починають роботу о 8, а закриваються у 18-19.

В Івано-Франківську спокійно-всі магазини працюють з 9 до 20, так само в Луцьку, Тернополі та Львові.

В Одесі більшість магазинів працюють з 9 до 17, а в Харкові з 8 до 16 або до 17.

З актуальним графіком роботи того чи іншого магазину можна ознайомитися тут.

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