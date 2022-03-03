Ніхто не вірив, що ми протримаємося - Резніков

Резніков пишається українцями / facebook.com/reznikovoleksii

Міністр оборони України Олексій Резніков вранці 3 березня звернувся до українців і заявив, що наша країна вже цілий тиждень Україна дає відсіч російським окупантам. При цьому, за його словами, ніхто не вірив, що вона вистоїть перед загарбником стільки часу.

"Раніше я навіть не замислювався, скільки годин у тижні? Виявилося - 168. 168 годин. Ніхто. Усвідомте це. Ніхто. Ні в Росії, ні на Заході не вірив, що ми протримаємося тиждень. Єдині, хто вірив - це ми з вами. Дві третини українців до 24 лютого були впевнені, що в разі повномасштабного вторгнення Росії ми вистоїмо. Сьогодні таких - майже 90%. Це результат героїзму наших захисників і захисниць. Це - результат професійних дій нашого командування. Це - самовідданість кожного з вас", - написав Резніков в Facebook.

читайте такожРозстріл ворожими ДРГ багатодітної сім'ї в Києві: несамовиті деталіЗа словами чиновника, країна не зупинилася і бореться. Медики, рятувальники, комунальники, залізничники, журналісти, фінансисти утримують свій фронт.

"Хочу особливо відзначити голів військово-цивільних адміністрацій і мерів, які сьогодні на передовій. Чернігів, Суми, Конотоп, Харків, Маріуполь, Херсон, Миколаїв – це форпости Європи. Наша армія вже знищила тисячі окупантів. І стільки ворожої техніки, що можна було б озброїти армії кількох держав", - додав він.

Також глава Міноборони підкреслив, що можливості ЗСУ зростають, а допомога надходить.

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"На багатьох ділянках блискуче проявили себе бійці тероборони. Наші Повітряні аси стали легендами. Десантники, піхота, артилерія – всі доводять, що українці – найкращі. Вчора я закликав громадян до тотального опору. Слід знищити комунікації ворога. Ці метастази, які він намагається протягнути по нашій землі", - написав Резніков.

Він вважає, що російські загарбники злякалися ганебної поразки і почали скоювати злочини проти людяності, обстрілюючи лікарні, вбиваючи жінок і дітей.

"Це вже не армія – це звичайні боягузи і терористи. Попереду ще багато випробувань. Буде кров, сльози, болі. Але зараз, як ніколи, у нас є всі підстави бути впевненим у собі. І у тих, хто поруч. Ми обов'язково переможемо", - підсумував міністр оборони країни.

читайте такожУкраїнські війська взяли в полон 2-й елітний підрозділ РФНагадаємо, в ГенштабіУкраїни надали оперативну інформацію на ранок 3 березня. Згідно з даними, окупаційні війська, не досягнувши успіху майже у всіх напрямках, на яких здійснювали просування вперед, знову вдалися до тактики нічних обстрілів житлових кварталів великих міст.

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