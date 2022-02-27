У Василькові після ракетного обстрілу РФ палає нафтобаза

Мер міста підтвердила, що в результаті попадання ворожої ракети горить нафтобаза.
У Василькові Київської області після обстрілу горить нафтобаза.
"Шановна Васильківська громада! Ви бачите все, що відбувається. Бачите вогонь. Це, на жаль, горить нафтобаза на гачках", - сказала мер Василькова Наталія Баласинович.
Вона додала, що "ворог хоче зруйнувати все навколо, але йому нічого не вдасться. Сьогодні протягом дня тривали потужні обстріли з балістичних ракет, у тому числі нашого аеродрому. Але втримали! І зараз тривають обстріли".
Також ми повідомляли, що в Харкові після півночі стався черговий бій Збройних сил України з військами Росії. Окупаційні сили артилерією обстрілювали місто. Сильний гуркіт чули жителі районів ХТЗ, селища Східний, нових будинків і Північної Салтівки. Обстріли вщухли.
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Автор: Сергій Коломієць