У Василькові після ракетного обстрілу РФ палає нафтобаза

У Василькові після артобстрілу РФ палає нафтобаза / соцмережі

У Василькові Київської області після обстрілу горить нафтобаза.

"Шановна Васильківська громада! Ви бачите все, що відбувається. Бачите вогонь. Це, на жаль, горить нафтобаза на гачках", - сказала мер Василькова Наталія Баласинович.

Вона додала, що "ворог хоче зруйнувати все навколо, але йому нічого не вдасться. Сьогодні протягом дня тривали потужні обстріли з балістичних ракет, у тому числі нашого аеродрому. Але втримали! І зараз тривають обстріли".

Також ми повідомляли, що в Харкові після півночі стався черговий бій Збройних сил України з військами Росії. Окупаційні сили артилерією обстрілювали місто. Сильний гуркіт чули жителі районів ХТЗ, селища Східний, нових будинків і Північної Салтівки. Обстріли вщухли.

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