Ворог запустив ракету на Бабин яр

Бабин Яр / telegraf.com.ua

Після ракетного удару по Київській телевежі, російські окупанти запустили ракету на Бабин Яр.

Як повідомив глава офісу президента Андрій Єрмак, Росія запустила ракетну атаку на територію, на якій знаходиться Меморіальний комплекс Бабин Яр.

За словами глави ОП, саме в цей час йде снаряд на територію поховання жертв Голокосту.

"Ці нелюди вбивають жертв Голокосту вдруге", - заявив він.

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За кілька годин до ракетної атаки Міноборони РФ попередило киян, що завдасть удару по об'єктах СБУ в Києві і по ретрансляційних центрах.

Також, за словами Єрмака, в СБУ зазначили, що Росія планує масштабну інформаційну операцію проти ЗСУ і поширюватиме дезінформацію про хід військових дій. Тому найближчим часом російські окупанти, користуючись тимчасовою відсутністю мовлення, можуть почати поширювати фейки про капітуляцію України.

"Не вірте фейкам, Україна не здається!"- закликав глава ОП українців.

Напомним, російські окупаційні війська завдали удару по телевежі в Києві, вони вдарили по ретранслятору. Канали тимчасово не працюватимуть, але вже скоро їх включать, як запрацюють резервні потужності. Зараз слід стежити за радіостанціями. Відомо, що було дві вогневі атаки. Вишка знаходиться в Сирці, Шевченківському районі столиці біля метро Дорогожичі.

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