Фейкові поїзди для евакуації: в Укрзалізниці попередили харків'ян

Укрзалізниця / УНІАН

В Укрзалізниці спростували інформацію про евакуацію мирного населення, яка почала поширюватися в месенджерах. Потяги нібито відправляються з Харкова в Західну Україну .

У Telegram каналі з'явилося фейкове повідомлення про те, що компанія Укрзалізниця відправляє евакуаційний поїзд з Харкова в Західну Україну.

У компанії поспішили нагадати, що для евакуації не збирають ніякої особистої інформації. Харків'ян попросили не надавати своїх особистих даних стороннім особам та довіряти лише інформації з офіційних джерел.

Раніше ми писали, що після того, як Будівля облдерждаміністрації в Харкові було зруйновано, жителі Харкова вийшли на площу Свободи і звернулися до росіян.

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Також Главред " повідомляв, що у Херсоні російські окупанти обстріляли житлові квартири Херсона.

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