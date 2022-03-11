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Енергоатом відмовляється від закупівлі ядерного палива в РФ

11 березня 2022, 11:23

Оператор всіх діючих АЕС України може домовитися про поставки з американським виробником.

Запорізька АЕС, Запорізька атомна електростанція
"Енергоатом" відмовляється від закупівлі ядерного палива в РФ/ На фото: Запорізька АЕС, УНІАН

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" не закуповуватиме ядерне паливо російського виробництва.

Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Telegram.

"Енергоатом повністю відмовляється від закупівлі російського ядерного палива", – зазначається у повідомленні.

В "Енергоатомі" раніше заявляли, що у разі потреби зможуть домовитеся про збільшення постачання палива для українських АЕС з американським виробником палива Westinghous.

Нагадаємо, Чорнобильська АЕС залишилася без електрики і зараз тримається на дизель-генераторах. Голова "Енергоатому" Петро Котін заявив, що підтримка достатньої холодної температури на Чорнобильської атомної електростанції після закінчення палива для дизель-генераторів і при відсутності електропостачання може здійснюватися тільки близько семи діб.

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