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Армія України відбила всі атаки військ РФ на Авдіївському, Мар'їнському та Бахмутському напрямках

19 травня 2022, 14:44

Населені пункти Донецької області піддаються ракетним обстрілам і авіаударам, людям слід евакуюватися, сказав Павло Кириленко.

ВСУ
ЗСУ відбили атаку військ РФ на Донбасі, після чого противник повернувся на попередні позиції / Макс Левін

Ніч на четвер, 19 травня, у Донецькій області пройшла відносно спокійно. Однак окупаційні війська Росії намагалися прорвати українську оборону. Вони проводили атаки на Авдіївському, Мар'їнському та Бахмутському напрямках, проте їхні удари були відбиті силами оборони України. Ворог з втратами відійшов на попередні позиції. Населені пункти регіону постійно піддаються ракетним обстрілам і авіаударам. Людям не можна зволікати з евакуацією. Про це заявив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Під час всеукраїнського телемарафону він розповів про те, що вночі в регіоні було відносно спокійно. Ворог проводив атаки на Авдіївському, Мар'їнському та Бахмутському напрямках, проте удари були відбиті.

"Атаки відбили. Тримаємо свої позиції. Збройні сили України воюють мужньо і вміло. Противник відійшов на свої попередні позиції з втратами", - зазначив чиновник.

Також він сказав, що населені пункти на Донеччині постійно страждають від ворожих обстрілів і авіаударів.

За словами Кириленка, у Бахмуті продовжують залишатися понад 20 тисяч жителів. Їхати вони не поспішають, оскільки не розуміють, як житимуть поза своїми будинками, і чи виплачуватимуться їм грошові кошти для забезпечення. При цьому евакуація триває.

"Хоча я точно знаю, що з перших днів евакуації є системна роз'яснювальна робота. Однак коли починаються обстріли, то люди мають план звинувачувати всіх, що почалися обстріли. Тоді вже ми їх евакуюємо, але це відбувається набагато складніше, з небезпекою для життя і здоров'я", - сказав Кириленко.читайте такожЗСУ збили атаку військ РФ під Ізюмом: ворог не може оточити Донбас і переходить в оборону - Жданов

Чиновник додав, що в тих містах, де йдуть найжорсткіші бої, люди у великій кількості їдуть. Влада регіону працює над організацією маршрутів і розповідає людям, як їм діяти. Зволікати з евакуацією не потрібно.

"Витрачати час не потрібно, оскільки нам тут буде спокійніше в частині концентрації зусиль у боротьбі з ворогом", - підкреслив Павло Кириленко.

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Наступ РФ на Донбас

Спікер Банкової Олексій Арестович раніше сказав, що війська РФ працюють над переходом до оборони на всіх напрямках фронту. Окупанти намагаються зайняти позиції, на яких легше буде оборонятися. Спроби подальшого наступу проводяться тільки на Луганському та Ізюмському напрямках.

У НАТО вважають, що Україна змогла змінити хід подій на війні з РФ. Наступ окупантів у Донецькій та Луганській областях сповільнився. У Києва з часом є можливість повернути захоплені райони Донбасу та Криму.

Аналітики американського Інституту досліджень війни припускають, що війська РФ, ймовірно, спробують утримати лінію на Захід від міста Вовчанськ на Харківській області, щоб захистити постачання своїх військ. Рухатися там вони не можуть через невдачу на Ізюмському напрямку. Фахівці прогнозують, що в підсумку окупанти можуть залишити свої позиції в регіоні, а армія України піде в контрнаступ в районі Ізюма.

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