Рашистів заманили в пастку: деталі зачистки ЗСУ плацдарму на Сіверському Донці

РФ зазнала невдачі, форсуючи Сіверський Донець / Генштаб ЗСУ

В результаті ефективних дій українських захисників, припинена спроба окупантів РФ форсувати Сіверський Донець в районі села Серебрянка.

ЗСУ також не дали рашистам закріпитися на захопленому плацдармі. Про це розповів військкор Юрій Бутусов, пише Цензор.НЕТ.

За його даними, ворог втратив чимало техніки і живої сили і був змушений відступити на лівий берег річки. Українські воїни наведену переправу знищили.

"Серебрянка - це дещо західніше по руслу Сіверського Донця від Білогорівки. Тут теж була спроба навести переправу. Тут знищено чимало інженерної та бойової техніки. Втрати окупантів тут теж величезні. У нас всі рахують втрати біля Білогорівки, але у Серебрянки знищено не менше кількох десятків ворожої техніки... Ворог навів переправу, переправив через річку техніку, але українські воїни не дали можливості закріпитися на плацдармі і знищили окупантів", - додав Бутусов.

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Раніше повідомлялося про те, що в селищі Білогорівка на Луганщині російські окупанти зазнали величезних втрат, намагаючись форсувати річку Сіверський Донець.

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11 травня українська артилерія знищила Російські понтонні мости. В результаті удару втратила 485 окупантів і більше 80 одиниць техніки.

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