Російські винищувачі вдарили по Україні з території Білорусі

Система ППО України збила чотири ворожі крилаті ракети / Фото facebook.com/PvkZahid

Вночі 5 квітня російські окупанти завдали ракетних ударів по території України. Імовірно, цілями повинні були стати об'єкти цивільної інфраструктури в декількох західних областях.

Повітряне командування Захід Повітряних Сил повідомило у Facebook, що два винищувачі Су-35 окупантів з території Білорусі завдали удару по українській території. Ракети були направлені в кілька західних областей.

"Українські військові засобами протиповітряної оборони знищили три крилаті ракети. Четверта була пошкоджена, тому не змогла точно потрапити в ціль", - йдеться у повідомленні.

Для наведення ракет ворог використовував два безпілотники оперативно-тактичного рівня. Вони також проводили розвідку. Ці БПЛА українські зенітні ракетні війська теж знищили.

Як повідомляв Главред, російські війська в ніч з п'ятниці в суботу, з 1 по 2 квітня, обстріляли Полтаву та Кременчук.

У Полтаві під ракетний обстріл потрапив один з інфраструктурних об'єктів, а Кременчуку дісталося більше – постраждали деякі житлові будинки.

У вівторок, 15 березня, в Києві стався ракетний обстріл. Боєприпаси потрапили в житлові багатоквартирні будинки в Святошинському районі столиці.

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