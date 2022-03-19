У Києві мати закрила собою новонароджену дочку, рятуючи дитину від обстрілу окупантів

Ольга закрила доньку своїм тілом під час обстрілу окупантів / Фото facebook.com/ndslohmatdyt

У столичну лікарню Охматдит потрапили молоді батьки, які постраждали під час обстрілу Києва окупантами 18 березня. Жінка закрила своїм тілом свою новонароджену дочку, що і врятувало життя немовляті.

Дмитро і Ольга всю ніч чули вибухи, що наближаються до їхнього будинку. Вранці, коли жінка годувала свою місячну дочку, один зі снарядів впав поруч з їхньою п'ятиповерхівкою, розповіли в пресслужбі лікарні.

"Коли я спустився у двір, то побачив, що снаряд влучив у дитсадок поруч з нашим будинком. Там більше немає стелі, вікна та двері вибило у всіх будинках поруч. Уламки скла летіли прямо на нас", - згадує Дмитро.

У момент обстрілу Ольга прикрила своїм тілом немовля й отримала численні поранення.

Фото facebook.com/ndslohmatdyt

Фото facebook.com/ndslohmatdyt

В Охматдиті лікарі обробили чоловікові осколкові рани ноги, а Ольгу прооперували. Їхня новонароджена дочка не постраждала. У мережі жінку назвали "українською Мадонною".

Як повідомляв Главред, вранці в п'ятницю, 18 березня, російські загарбники здійснили ракетний обстріл Києва. В результаті попадання залишків збитої ракети сталося загоряння в житловому будинку в Подільському районі Києва.

За попередньою інформацією, врятовано 12 осіб, евакуйовано 98 осіб, травмовано 4 особи. На жаль, 1 людина загинула.

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