Російські бомбардувальники можна і треба збивати: Жданов назвав головні умови

Військовий експерт вказав на важливий нюанс, які зв'язують руки ЗСУ.
ЗСУ можуть збивати російські бомбардувальники, які скидають бомби на українські міста.
Однак літаки окупантів не залітають в контрольований Україною повітряний простір, а запускають ракети з території Білорусі або окупованого Криму, розповівши військовий експерт Олег Жданов.
"Збивати російські бомбардувальники можна двома способами. Це система ППО, включаючи трьохсоту, двохсоту, С-125, яка у нас стоїть на чергуванні. Будь-яку, в зону ураження якої він потрапляє. І другий варіант - це винищувачі. Винищувальна авіація саме для цього і призначена — для боротьби з бомбардувальниками противника", - пояснив експерт.
Разом з тим він додав, що останні пуски ракет Х-22 з території Білорусі, Російські Ту-22М3 залітали в повітряний простір Білорусі, підходили впритул до нашого кордону і робили пуски ракет Х-22, розверталися і летіли.
читайте такожРФ не зможе обороняти рубежі: Жданов назвав два сценарії розвитку війни в Україні"У цьому випадку наша ППО їх може дістати. А ось у випадках, коли, наприклад, Ту-22М3 виробляли пуски ракет Х-22 з повітряного простору над півостровом Крим, там, на жаль, ми дістати не можемо. Відправити туди винищувальну авіацію - вона потрапить в зону впливу Росії", - пояснив військовий експерт.
Раніше Жданов заявив, що повне захоплення Донбасу зв'яже руки Росії, а Україна отримає більш вигідні позиції.
За його словами, Росія не обмежить свої апетити щодо повного захоплення України. Однак у РФ виникнуть проблеми з їх резервами. Особливо яскраво це буде видно по техніці і озброєнню, якого не вистачить.
Читайте також:
- Україна ще не готова звільнити Херсон: Жданов назвав причини
- Віддасть Путіну війська і втратить владу: Жданов пояснив, в яку пастку втягують Лукашенка
- Олег Жданов. Потужний потенціал України в ракетобудуванні