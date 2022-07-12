Російські бомбардувальники можна і треба збивати: Жданов назвав головні умови

Олег Жданов, бомбардувальник / скрнішот

ЗСУ можуть збивати російські бомбардувальники, які скидають бомби на українські міста.

Однак літаки окупантів не залітають в контрольований Україною повітряний простір, а запускають ракети з території Білорусі або окупованого Криму, розповівши військовий експерт Олег Жданов.

"Збивати російські бомбардувальники можна двома способами. Це система ППО, включаючи трьохсоту, двохсоту, С-125, яка у нас стоїть на чергуванні. Будь-яку, в зону ураження якої він потрапляє. І другий варіант - це винищувачі. Винищувальна авіація саме для цього і призначена — для боротьби з бомбардувальниками противника", - пояснив експерт.

Разом з тим він додав, що останні пуски ракет Х-22 з території Білорусі, Російські Ту-22М3 залітали в повітряний простір Білорусі, підходили впритул до нашого кордону і робили пуски ракет Х-22, розверталися і летіли.

читайте такожРФ не зможе обороняти рубежі: Жданов назвав два сценарії розвитку війни в Україні"У цьому випадку наша ППО їх може дістати. А ось у випадках, коли, наприклад, Ту-22М3 виробляли пуски ракет Х-22 з повітряного простору над півостровом Крим, там, на жаль, ми дістати не можемо. Відправити туди винищувальну авіацію - вона потрапить в зону впливу Росії", - пояснив військовий експерт.

Раніше Жданов заявив, що повне захоплення Донбасу зв'яже руки Росії, а Україна отримає більш вигідні позиції.

За його словами, Росія не обмежить свої апетити щодо повного захоплення України. Однак у РФ виникнуть проблеми з їх резервами. Особливо яскраво це буде видно по техніці і озброєнню, якого не вистачить.

Читайте також: