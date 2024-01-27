Російська ДРГ розстріляла брата і сестру на Сумщині - ОВА

Уранці 27 січня ворожа розвідувально-диверсійна група розстріляла брата і сестру з Хотинської громади Сумщини. Про це повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх.
Будинок жертв окупантів розташований у селі Андріївка в 5-кілометровій прикордонній зоні.
Влада вкотре звернулася до жителів 5-кілометрової зони з проханням про евакуацію.
"Цей процес уже триває не перший місяць, допомога надається на кожному етапі. Російські терористи продовжують вбивати мирне населення. Евакуювавшись із небезпечних територій, ви збережете своє життя", - йдеться у повідомленні Сумської ОВА.
Як повідомляв Главред, 17 січня командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв закликав евакуюватися жителів прикордонних районів Сумської та Чернігівської областей. Він підкреслив, що там небезпечно перебувати через регулярні обстріли з боку країни-агресора Росії та залучення ворогом диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ).
Ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман заявив, що можливий сценарій, за якого російські окупаційні війська спробують атакувати Сумську, Чернігівську та Київську області з території Білорусі. Наразі таких ознак немає, проте росіяни будують свої "плани". Ворог може готувати посилення угруповання на північному напрямку і перекинути туди десятки тисяч військ.
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