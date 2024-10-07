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Росіяни зайшли в Торецьк: в місті йдуть бої за кожен під'їзд - ЗСУ

Юрій Берендій
7 жовтня 2024, 21:36
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Російські окупанти змогли зайти в місто Торецьк на Донеччині, тривають активні бойові дії буквально за кожен під'їзд, зазначили в ОТУ "Луганськ".
Росіяни зайшли в Торецьк: в місті йдуть бої за кожен під'їзд - ЗСУ
В ЗСУ розповіли про ситуацію в Торецьку / Колаж Главред, фото: УНІАН

Російські окупаційні війська продовжують активний тиск на Донеччині, зокрема на Торецькому напрямку, де бої ведуться безпосередньо в місті Торецьк. Про це сказала речниця Оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону.

За її словами, ситуація в місті нестабільна, від ранку тривають постійні штурмові дії ворога.

"Бої ведуться буквально за кожен підʼїзд", - сказала Бобовнікова.

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За її словами, окупанти зайшли на східну околицю Торецька та просунулися по вулиці Центральній у напрямку шахти "Центральна", однак ситуація постійно змінюється.

"То ми відбиваємо у них (окупантів - ред.) вогневі пункти, то вони десь знищують наші, але ми їх постійно відновлюємо і намагаємося повертати те, що захопили окупанти, і не даємо їм просунутися з усіх сил, чого б це нам не коштувало", - вказує вона.

Вона зазначила, що бої також точаться за селище Нелипівка, розташоване на північний захід від Нью-Йорка.

"Тактика схожа на ту, яку вони застосовують в Торецьку. ...Вони "рівняють" місто з артилерії і потім постійно штурмують малими групами з 3-4-5 осіб, ці штурми йдуть протягом доби", - сказала Бобовнікова.

Бобовнікова додала, що ситуація в районі Часового Яру залишається складною, але під контролем українських підрозділів, які стримують ворога і не дають йому можливості просуватись вперед.

Бобовнікова додала, що ситуація в районі Часового Яру залишається складною, але під контролем українських підрозділів, які стримують ворога і не дають йому можливості оточити місто.

На Сіверському напрямку окупанти використовують різноманітну техніку, зокрема бойові машини піхоти та мотоцикли. Зокрема, 6 жовтня ворог намагався здійснити штурм на мотоциклах, але втратив 20 бійців та техніку.

Росіяни зайшли в Торецьк: в місті йдуть бої за кожен під'їзд - ЗСУ
Що відомо про Торецьк / Інфографіка: Главред

Місто Торецьк - що про нього відомо

Торецьк (до 1936 року - Щербинівка, у 1936-2016 роках - Дзержинськ) - місто в Бахмутському районі Донецької області, адміністративний центр Торецької міської громади, передає Вікіпедія.

Місто розташоване між залізничними станціями Фенольна близько 7 км (смт. Новгородське) на лінії Костянтинівка - Ясинувата та Магдалинівка близько 1 км на лінії Костянтинівка - Микитівка.

Бої на Торецькому напрямку - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України успішно провели контратаку та захопили позиції противника на Торецькому напрямку, про це йдеться звіті Інституту вивчення війни.

Бої за окремі ділянки на Торецькому напрямку можуть тривати до місяця, тоді як Росія фактично втратила більшу частину своєї професійної армії під час війни з Україною, зазначив військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв.

Українські аналітики DeepState також повідомили, що російські війська досягли певного прогресу на фронті, зокрема, просунувшись в районі восьми населених пунктів, включаючи Північне, Красногорівку та Торецьк у Донецькій області.

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