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Атака Києва іранськими "шахедами": експерт повідомив, що росіяни переслідують дві цілі

20 грудня 2022, 02:30
Завдаючи ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури, ворог намагається "заморозити" Україну.
Атака Києва іранськими 'шахедами': експерт повідомив, що росіяни переслідують дві цілі
Росіяни атакують Київ дронами, бо мають на меті дві цілі / ДСНС

Масовані атаки Києва іранськими дронами-камікадзе Shahed-136 мають на меті "продавити" українську систему протиповітряної оборони та повністю "заморозити" Україну. Російські загарбники не досягнуть своїх цілей, проте і від терору українців не відмовляться.

Як зазначив військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв'ю Оbozrevatel, тиск путінської Росії на Україну – це реалізація плану ракетного терору. За його словами, у країни-терористки немає конкретних цілей для атак – вона використовує все озброєння, яке має.

"Маючи ракети різних типів і класів, вони завдають ракетних ударів по території нашої країни. Отримали чергову партію тих самих дронів-камікадзе Shahed-136 від Ірану – відповідно, вони використовують їх", - зауважив експерт.

Водночас Селезньов переконаний, що масовані атаки покликані "продавити" українську ППО. "Вони здійснюють саме масовані атаки з метою "продавити" українську систему протиповітряної оборони, тому що, якщо це будуть поодинокі "шахеди", українська армія знищить їх зі стовідсотковою ймовірністю", - підкреслив він.

Окрім того, завдаючи ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури, ворог намагається "заморозити" Україну. "Очевидно, що своєї поставленої мети російська окупаційна армія за допомогою ракетного терору не досягне. Але при цьому вона й надалі використовуватиме ракетну та дронову компоненту для того, щоб створювати проблеми для наших енергетиків і для мирних жителів нашої країни", - зауважив Селезньов.

Атака дронів на столицю

Рано вранці в понеділок, 19 грудня, в Києві пролунали вибухи. Перед цим у столиці та області була оголошена повітряна тривога через атаку іранськими дронами-камікадзе "Шахід".

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що унаслідок нічної атаки дронами по Києву 19 грудня є пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. "Енергетики і тепловики працюють над тим, щоб оперативно стабілізувати ситуацію з енерго- і теплопостачанням", - заявив він.

Як розповів очільник КМВА Сергій Попко, столиця витримала кілька хвиль атак іранських "Shahed". У повітряному просторі Києва було зафіксовано понад 20 ворожих БПЛА. Сили ППО знищили орієнтовно 15.

Внаслідок ворожої атаки у Києві ввели екстрені відключення світла. Це означає, що графіки стабілізаційних відключень не працюють.

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що росіяни продовжують прицільно бити по українській енергосистемі, але ми навчилися цьому протистояти. Він підкреслив, що всі викладаються на 100% по будь-якому напрямку по забезпеченню життєдіяльності нашої країни.

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