'Шахеди' будуть миттю знищені: Федоров заінтригував новиною про розробку БПЛА класу повітря-повітря

Українські безпілотники зможуть літати на відстань від 3 до 10 кілометрів і вражати ворожі цілі.

Федоров заінтригував новиною про розробку БПЛА класу повітря-повітря / УНІАН

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в Україні планують розробити безпілотники класу "повітря-повітря", які зможуть збивати іранські дрони-камікадзе Shahed.

Як зазначив Федоров в інтерв'ю The Associated Press, загалом Україна вже закупила приблизно 1400 безпілотників, більшість із яких призначені для розвідки. Окрім того, планується виробництво власних БПЛА для ударів по ворожих цілях.

"Вже зараз можу сказати, що в лютому-березні ситуація з безпілотниками кардинально зміниться. Це буде наступний крок у розвитку технологій", - сказав Федоров.

За його словами, українські безпілотники зможуть літати на відстань від 3 до 10 кілометрів і вражати ворожі цілі.

Глава Мінцифри додав, що згодом Україна проводитиме більше операцій з ударними дронами. Також Федоров розповів, що українські фахівці вже розробляють дрони, але деталей цих розробок не назвав.

В України буде власний БПЛА

Нещодавно керівник проектів українського концерну "Укроборонпром" Олег Болдирєв повідомляв, що зовсім скоро Збройні сили України матимуть на озброєнні унікальний дрон-камікадзе з можливістю повернення. Станом на сьогодні він уже практично готовий і проходить випробування.

За його словами, розробка схожа на іранський дрон-камікадзе "Шахед", але має свої особливості. Ці БПЛА будуть із можливістю повернення, тобто зможуть атакувати ворожі цілі декілька разів. Дальність польоту БПЛА – 1000 км. Вага бойової частини – 75 кг.

Раніше військовий експерт Юрій Федоров заявляв, що Сполучені Штати Америки поставляють Україні безпілотники, які схожі на іранські дрони-камікадзе. Тож ЗСУ можуть атакувати територію Криму, оскільки на окуповані території не поширюються обмеження на використання озброєння від західних партнерів. Крім того, захисники можуть використати безпілотник українського виробництва для ударів по Москві.

Як зазначив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, Україна має зброю, яку може дістати не тільки до Енгельса, де вже вдруге пролунали вибухи, але і до Москви. Він наголосив, що тепер дії росіян не будуть безкарними, ОПК України нарощує ресурс по БПЛА і далекобійним ракетним комплексам.

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