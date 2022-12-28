Запускають по три хвилі дронів: у ЗСУ пояснили підлу стратегію росіян під час масованих атак

Окупанти почали використовувати нову партію іранських дронів для ударів по Україні. Про це свідчить маркування на ворожих безпілотниках.

У ЗСУ пояснили підлу стратегію росіян під час масованих атак дронами-камыкадзе / Telegram, Facebook "Спротив"

Російські окупаційні війська під час масованих атак запускають по три хвилі іранських дронів-камікадзе. Це робиться задля того, аби знищити українську ППО та максимально завдати ударів по критичній інфраструктурі. Про це розповіла начальниця прес-центру Сил оборони Півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ми бачимо, що вони застосовують масовані дронові атаки відповідними хвилями, оскільки спрямовують їх у тому числі і проти засобів протиповітряної оборони", - зазначила Гуменюк.

За її словами, першу хвилю загарбники запускають саме для виявлення засобів ППО, другу хвилю – щоб вдарити по системах ППО. І насамкінець третя хвиля спрямовується на об'єкти критичної та енергетичної інфраструктури, які були на меті ураження.

Також Гуменюк підтвердила, що окупанти почали використовувати нову партію іранських дронів для ударів по Україні. Про це свідчить маркування на ворожих безпілотниках.

Росіяни атакують Україну іранськими дронами

Як повідомляв Главред, рано-вранці 19 грудня росіяни атакували Київ іранськими дронами-камікадзе "Шахід". Тоді столиця витримала кілька хвиль атак іранських дронів. У повітряному просторі Києва було зафіксовано понад 20 ворожих БПЛА. Сили ППО знищили орієнтовно 15.

Військовий експерт Владислав Селезньов зауважив, що масовані атаки Києва іранськими дронами-камікадзе Shahed-136 мали на меті "продавити" українську систему протиповітряної оборони та повністю "заморозити" Україну. Російські загарбники не досягнуть своїх цілей, проте і від терору українців не відмовляться.

До слова, нещодавно речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що у країни-агресорки Росії немає проблем з постачанням дронів-камікадзе з Ірану. По-перше, вони з’єднані Каспійським морем, через яке можуть переправляти ударні безпілотники. По-друге, їх можуть доставляти повітрям.

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