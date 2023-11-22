На лівобережжі Херсонщини - переполох: окупанти РФ тушуються, їх охопив страх

Російські війська та колаборанти розуміють, що на лівобережжі Херсонської області настає вибухонебезпечна фаза, сказав Олександр Самойленко.

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Окупанти та колаборанти на Херсонщині вивозять цінні речі - ОВА / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, DeepState

Окупанти агресора Росії та колаборанти вивозять із тимчасово захоплених районів лівобережжя Херсонської області цінні речі та документацію, оскільки розуміють, що настає гостра фаза бойових дій. Гуманітарна ситуація там залишається складною - загарбники намагаються знищити населені пункти, щоб згодом звинуватити у злочинних діях ЗСУ. Про це заявив голова Херсонської облради Олександр Самойленко.

Як повідомляє Радіо Свобода, він розповів про те, що окупанти на лівобережжі Херсонщини почали метушитися. Вони вивозять звідти цінні речі та документи.

"Цінні речі, вивезти намагаються документацію, яку вони там заводили під час окупації. Десь була команда на ротацію, десь була команда на виїзд і колаборантів - тих, хто підтримував окупаційну владу. Тому, знаєте, ситуація там так збуджена, вона знаходиться в такій вибухонебезпечній фазі", - зазначив Самойленко. відео дня

За його словами, гуманітарна ситуація в окупованій частині Херсонської області залишається складною. Російські війська намагаються знищувати населені пункти, щоб потім звинуватити у цьому сили оборони України.

"На жаль, дійсно сьогодні ми знаємо, що всі населені пункти, які опинилися в зоні активних бойових дій, вони просто ворогом руйнуються, знищуються, будинки зносяться під основу", - підкреслив Олександр Самойленко.

Ситуація на лівобережжі Херсонщини

Командування Морської піхоти ВМС 17 листопада повідомило, що ЗСУ закріпилися на лівобережжі Херсонської області. Українська армія провела серію успішних дій, які призвели до ефективних результатів. Як відомо, Сили оборони утримують відразу декілька плацдармів.

Війська РФ готуються накивати п'ятами із лівобережжя Херсонщини, вважають у Херсонській обласній військовій адміністрації. Там вказали, що окупанти почали більш активно мародерити – це вказує на їхні можливі плани щодо втечі.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що в Росії спалахнула істерика через просування ЗСУ на лівобережжі Херсонщини. Зокрема, вони вказали на атаку українських військ із Кринок, яка призвела до просування в лісову смугу поблизу поселення. Ситуація на лівому березі Дніпра призвела до паніки у лавах російських військових пропагандистів.

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