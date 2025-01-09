Новий небезпечний плацдарм: окупантам дали 'фас' перейти Оскіл - чи є шанси

Українські військові створили серйозні фортифікаційні споруди, враховуючи рельєф місцевості.

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Експерт відповів, чи є сили в ворога, щоб захопити новий плацдарм / Колаж: Главред, фото: Минобороны РФ, DeepState

Про що сказав Гетьман:

Ворог хоче захопити плацдарм на лівобережжі річки Оскіл

Окупанти можуть форсувати Оскіл, однак ЗСУ дадуть гідну відсіч

Сьогодні окупанти з Росії прикладають максимальних зусиль для створення плацдарму на лівому березі річки Оскіл. Річ у тім, що ворог хоче здійснити звідти наступальну операцію та створити плацдарм на правобережжі.

Однак, попри всі мрії агресорів, перейти Оскіл росіянам буде вкрай важко, заявив військовий аналітик, майор запасу, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман в ефірі телеканалу "Еспресо".

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"Правий берег – це панівні висоти, там рельєф місцевості дозволяв, і ми там попрацювали дуже непогано. І там створені серйозні фортифікаційні споруди, враховуючи рельєф місцевості. Там артилерія є, там є підрозділи, налагоджено зв’язок проводний, щоб не заглушався РЕБами, тобто там підготовлені позиції для того, щоб давати відсіч", – пояснив він.

Як пояснює аналітик, окупанти скрутний для себе перебіг подій чудово усвідомлюють, тому стараються розширити плацдарм на лівому березі річки, аби спробувати атакувати.

"Тому шансів у них форсувати річку Оскіл – ну, шанси можуть бути в будь-якому випадку, але поки що, як кажуть принаймні мої знайомі, які там знаходяться, там у росіян невеликі шанси зробити якийсь прорив. Ну, про прорив взагалі мова не йде, навіть створити плацдарм на правому березі річки Оскіл буде практично неможливо", – констатував Гетьман.

Форсування окупантами річки Оскіл - що відомо

Главред нагадує, що війська РФ намагаються форсувати Оскіл у Харківській області за допомогою надувних човнів. Однак з великими втратами, адже ЗСУ завдають ударів у відповідь по окупантах.

Водночас РФ створює потужний плацдарм на західному березі Оскола. На жаль, російській армії вдалося окупувати майже половину селища Дворічна на Куп'янському напрямку в Харківській області.

Своєю чергою майор ЗСУ Максим Жорін також розповів про зухвалі спроби РФ форсувати Оскіл. За його словами, російські агресори щоденно проводять штурмові дії на Харківському напрямку.

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Хто такий Олексій Гетьман Майор запасу Збройних сил України. Проходив службу в батальйоні імені генерала Кульчицького. Ветеран російсько-української війни. Виступає як військовий експерт і аналітик у низці провідних ЗМІ.

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