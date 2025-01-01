Війська РФ намагаються форсувати Оскол у Харківській області: у ЗСУ зробили заяву

Ворог застосовує надувні човни.

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Російським військам не вдається форсувати Оскіл - ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ (ілюстративне фото), DeepState

Що роблять окупанти на Харківщині:

Ворог намагається форсувати Оскол, але невдало

ЗСУ ліквідують ворожі сили

Російські окупаційні війська намагаються перейти річку Оскіл у Харківській області. Противник використовує надувні човни. Усі спроби ворога марні. Про це заявив офіцер відділення комунікацій 116-ї окремої механізованої бригади Андрій Рубцов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що ЗСУ завдають ударів у відповідь по окупантах.

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"Ми спостерігаємо спроби ворога переправлятися через річку Оскіл. Для цього він застосовує надувні човни, але з огляду на те, що наші пілоти БпЛА активно працюють - ці їхні спроби залишаються невдалими...", - сказав військовий.

Також Рубцов наголосив, що спроби ворога виявляє аеророзвідка, а пілоти дронів і бомбери ліквідують човни та особовий склад російських військ.

Коротко про Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на Куп'янському напрямку - новини за темою:

Як повідомляв Главред, у листопаді російські окупанти змогли прорватися до Куп'янська. Однак Сили оборони їх звідти вибили і згодом повністю зачистили місто від ворожих військ.

Росія створює потужний плацдарм на західному березі Оскола, зазначав військовий журналіст Богдан Мірошников. Ворог окупував половину населеного пункту Дворічна.

Війська РФ хочуть окупувати Куп'янськ і оточити ЗСУ, вважає начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ДПСУ "Гарт" Олександр Даниленко. Також фіксується складна, але контрольована ситуація на Харківському напрямку.

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Що відомо про Куп'янськ Адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківської області. Також є великим вузлом автомобільних доріг. 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнено від російських окупантів, пише Вікіпедія.

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