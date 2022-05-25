ВМС ЗС України відтіснили російські кораблі: командувач повідомив обстановку біля берегів України

Командувач українського флоту розповів про успіхи ЗСУ на морі / скріншот

ВМС ЗС України змогли відтіснити російські кораблі, щоб ті не здійснювали обстрілів з артилерії.

Командувач ВМС ЗС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа дав перше з початку повномасштабного вторгнення РФ невелике інтерв'ю, якому зазначив, що за ці місяці ми мали успіх на морі.

"В даний час кораблі рф не здійснюють демонстраційних дій біля наших берегів і портів. Правда, вони досі знаходяться у відповідних районах вогневого ураження, несуть спостереження і контроль нашого судноплавства. Але в цілому ми змогли зробити так, щоб противник не зміг постійно перебувати біля наших берегів. Вони не здійснюють обстрілів з артилерії корабельних калібрів, тому що знаходяться на великих відстанях", — повідомив командувач ВМС.

Також Неіжпапа подякував усім підрозділам Військово-Морських сил України, які зараз захищають нас, відзначив героїзм морських піхотинців, авіаторів, ракетників, берегової артилерії та безпосередньо моряків.

читайте такожДзвінкий ляпас Кремлю: флагман Чорноморського флоту РФ крейсер Москва затонув - АрестовичВідзначимо, що фатальний удар по крейсеру "Москва" має на увазі не тільки символічне, а й оперативне значення. Чорноморський флот РФ без флагманського корабля стане набагато більш вразливим для ракет і БПЛА. Це було єдине судно у флоті, оснащене ППО у вигляді С - 300 з високою дальністю.

Дивіться новини Одеси онлайн:

Читайте також: