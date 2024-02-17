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Росіяни вдарили ракетами по Слов'янську та Краматорську: є загиблі та поранені

Руслана Заклінська
17 лютого 2024, 23:34
У Краматорську окупанти поцілилиу промзону та приватний сектор, у Слов'янську вдарили по школі.
Росіяни вдарили ракетами по Слов'янську та Краматорську: є загиблі та поранені
Окупанти завдали ракетного удару по Донецькій області / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/VadimFilashkin_donoda

Російські окупанти вдарили ракетами по Донецькій області. Серія вибухів прогриміла в Слов'янську та Краматорську. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Війська РФ завдали трьох ракетних ударів по Краматорську близько 20 години.

"Ворог продовжує масовані обстріли українських населених пунктів. Слов'янськ і Краматорськ під ворожим вогнем", - написав очільник Донецької ОВА.

відео дня

За його словами, у Краматорську росіяни поцілили ракетами у промзону та приватний сектор.Філашкін зазначив, що, ймовірно, під завалами одного з будинків перебуває сім'я з 4 осіб, серед яких два підлітки. У місті зруйновано 2 будинки, а ще 23 пошкоджено.

У Слов'янську снаряд влучив у місцеву школу. Філашкін розповів, що під завалами може перебувати одна людина. У закладі освіти був "пункт незламності" та соціальна їдальня.

"На місцях ударів працюють представники влади, поліція і рятувальники", - додав він.

  • Удар по Краматорську та Слов'янську
    Удар по Краматорську та Слов'янську Донецька ОВА
  • Удар по Краматорську та Слов'янську
    Удар по Краматорську та Слов'янську Донецька ОВА
  • Удар по Краматорську та Слов'янську
    Удар по Краматорську та Слов'янську Донецька ОВА
  • Удар по Краматорську та Слов'янську
    Удар по Краматорську та Слов'янську Донецька ОВА
  • Удар по Краматорську та Слов'янську
    Удар по Краматорську та Слов'янську Донецька ОВА

Пізніше Філашкін повідомив, що у Краматорську загинула жінка. Рятувальники деблокували тіло загиблої.

"Ймовірно, ще 2 людини перебувають під завалами. Рятувальна операція триває", - наголосив начальник ОВА.

Філашкін додав, що у Краматорську представники міської адміністрації опитують місцевих, щоб задовольнити нагальні потреби. Передусім йдеться про будматеріали для перекриття пошкоджених будинків. Також на місці працює поліція, представники обласної та районної адміністрацій.

Ракетні удари Росії

Нагадаємо, вдень 17 лютого жителі Запоріжжя та Запорізької області почули сигнал тривоги і вибухи. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що о 12:11 стався вибух біля села Наталівка у Запорізькому районі. Згодом стало відомо, що окупанти атакували об'єкт інфраструктури на околиці Запоріжжя.

Також 14 лютого відбувся ракетний удар по селу Великий Бурлук Харківської області, повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов. За інформацією губернатора, ворог завдав удару по житловій забудові з установки С-300.

Крім цього, 7 лютого Росія вдарила ракетами по Харкову. 2 з 5 ракет були північнокорейського виробництва. Це балістичні ракети KN-23, які можуть долати 900 кілометрів.

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ракета новини Краматорска Донецька ОДА війна Росії та України ракетний удар
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