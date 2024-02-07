Росія вдарила по Харкову північнокорейською "балістикою": усі подробиці

2 з 5 випущених Росією ракет, які сьогодні вранці, 7 лютого, вдарили по Харкову, - північнокорейського виробництва, розповів у Facebook начальник СУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
Йдеться про балістику KN-23, яка, за словами експертів, долає 900-кілометрову відстань.
Знайдені у промисловій зоні Харкова уламки вже досліджено фахівцями.
"Дві з п'яти ракет, випущених вранці по Харкову, - північнокорейського виробництва. Металеві уламки балістичних ракет вибухотехніки зібрали на території промислової зони. Попередні висновки спеціалістів - це північнокорейські ракети HVASON 11GA (KN-23)", - зазначив Болвінов.
Дивіться фото наслідків удару РФ по Харкову й області 7 лютого:
Деталі щодо обстрілу Харкова
Близько 06:00 росіяни обстріляли Харків з ЗРК С-300. Зафіксовано п'ять влучань. Пошкоджена нежитлова інфраструктура. Отримали незначні ушкодження жінка та два чоловіки. Від госпіталізації ті відмовилися.
У Вовчанську внаслідок обстрілу пошкоджений приватний житловий будинок. Є інформація про трьох постраждалих. Госпіталізації не потребували.
Що відомо про KN-23 і наскільки вони небезпечні
У публікації Defense Express вказується, що N-23 може нібито бити до 900 км (тоді як раніше вважалось, що "Кімскандер", він же KN-23, він же північнокорейська копія "Іскандера", б’є на дистанцію "лише" до 690 км).
Експерти припускають, що KN-23 не можна відстріляти із штатної ПУ ОТРК "Іскандер", для цього потрібна "рідна" пускова із Північної Кореї.
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