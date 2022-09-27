Росіяни вдарили ракетами по Харкову, жителі сидять без світла

Окупанти вдарили по Холодногірському району. За попередньою інформацією, пошкоджено інфраструктурний об'єкт.
Росіяни вкотре вдарили ракетами по Харкову у той час, як в місті звучала повітряна тривога, повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
По інформації мера Харкова Ігоря Терехова, в місті зафіксовано три прильоти. Окупанти вдарили по Холодногірському району. За попередньою інформацією, пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У деяких районах міста немає світла. Інформація про постраждалих уточнюється.
Мер Харкова пізніше зазначив, що війська РФ завдали ще одного удару по місту.
За повідомленням журналістів Суспільного, трохи згодом у Харкові пролунав п'ятий вибух.
Армія України звільнила Куп'янськ
Збройні Сили України 10 вересня увійшли до Куп'янська Харківської області і встановили там український прапор. Це місто стратегічного значення. Війська РФ захопили його на початку великої війни і використовували для постачання свого угруповання на Харківщині.
Українська армія контролювала правобережну частину Куп'янська. Тривали бої за повне визволення міста. 16 вересня війська форсували Оскол і вибили окупантів з лівобережної частини, після чого Куп'янськ був повністю деокупований.
Колишній керівник Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж зазначив, що Куп'янськ був важливим для військ Росії як з точки зору оборони, так і для подальшого наступу. Звільнення ЗСУ Куп'янська та Ізюма позбавляє окупантів перспектив для проведення успішних військових операцій надалі.
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