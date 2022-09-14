УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Калібрів та Іскандерів залишилося мало": генерал пояснив, скільки росіяни ще будуть бомбити Харків

14 вересня 2022, 12:46

Небезпека для Харкова і його передмість не знята, тому що ракетні комплекси РФ можуть бити досить активно і далеко.

Маломуж, Іскандер
Генерал пояснив, скільки росіяни ще будуть бомбити Харків / скріншот

Інтенсивність артилерійських і ракетних обстрілів Харкова з боку РФ після контрнаступу ЗСУ може збільшитися.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж пояснив в інтерв'ю Главреду, що Росія обрала тактику помсти за кожен наш успішний крок наших захисників

"Тому обстріли передмістя Харкова можуть посилитися, принаймні, там, куди росіяни можуть дістати. Тому важливо відсунути противника максимально далеко, а також вжити необхідних заходів безпеки", - пояснив експерт.

Маломуж підкреслив, що небезпека для Харкова і його передмість не знята, тому що ракетні комплекси РФ можуть бити досить активно і далеко.

"Крім того, Росія може використовувати балістичні ракети. Хоча калібрів і Іскандерів у неї вже мало залишилося, тому ними РФ не буде стріляти часто. За моєю інформацією, в Росії їх залишилися сотні - це надзвичайно мало", - зазначив експерт.

Також він пояснив, що РФ може використовувати балістичні ракети радянського виробництва.

"Це небезпечно, тому що вони неточні, потужні і можуть вражати будь-яку інфраструктуру, в тому числі цивільну, не розбираючи, чи то це школа, чи то це дитячий садок, чи то житлові будинки. Для нас загрозливе використання таких коштів, тому що вони б'ють до 500 км", - підсумував Маломуж.

Нагадавши, кількість населених пунктів, які вже вдалося звільнити українським захисникам у Харківській області, досягла 300.

Загалом Збройні Сили України станом на цей час вже деокупували на Харківщині 3 800 квадратних кілометрів території. Про це заявила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що українські військові пішли в потужний контрнаступ на Харківщині і що таких успіхів від дій ЗСУ навіть не очікували. Резніков сказав, що всі ці успіхи є знаком того, що Росію можна перемогти. Однак поки рано святкувати перемогу, так як російські війська можуть спробувати піти в контратаку, підкреслив він.

Читайте також:

Автор: Сергій Кущ
війна в Україні новини Харкова Микола Маломуж
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:00

Гороскоп на завтра 15 вересня 2022: Левам - подарунки долі, Стрільцям - гроші, Рибам - образи

12:59

В РФ колаборантам, які втекли з України, поставили намети без опалення: пізніше відправлять у СибірВідео

12:55

Навіщо класти вологу серветку в пральну машину: секрет, який здивує

12:50

Сплеск і задимлення: у РФ стався напад на кортеж Путіна – ЗМІВідео

12:46

"Калібрів та Іскандерів залишилося мало": генерал пояснив, скільки росіяни ще будуть бомбити ХарківВідео

Реклама
12:41

Максим Галкін їде на гастролі в Санкт-ПетербургВідео

12:18

Росія скасовує перекидання нових військ в Україну, всі масово відмовляються воювати - ГУРВідео

12:06

День ангела в жовтні 2022 за церковним календарем: іменинники місяця

11:59

Взяли полонених і трофеї: спецназ ЗСУ з боєм захопив блокпост РФ під ІзюмомВідео

11:48

"Ми повинні запитати людей": у Грузії заговорили про можливість відкриття "другого фронту" проти РФ

11:38

"Це різні всесвіти": Вакарчук зробив гучну заяву про перезапуск Голосу країниВідео

11:18

Паніка в Криму: окупанти відбирають у солдатів смартфони - бояться наведення для "бавовни"Відео

11:17

Виступали в Росії: хто з українських зірок ніколи не поїде на Євробачення

10:58

Після звільнення Куп'янська та Ізюма війська РФ вже не зможуть проводити успішні операції -МаломужВідео

10:48

Обіцяв привести магнітик: ЗСУ ліквідували молодого окупанта, який вихвалявся участю у війніВідео

10:41

Євген Карась. Російський забіг 2022: маршрути, темп, напрямкиВідеоблоги

10:38

Змусять віддати владу: у РФ назвали кандидата на місце ПутінаВідео

10:11

Вишукані листівки з днем народження жінці і чоловіку - душевні привітання у святковий день

10:00

На Донбасі загинула Ольга Сімонова, яка відмовилася від громадянства РФ і захищала Україну

09:57

РФ вдарила ракетами по багатоповерхівках Миколаєва: є загиблі та пораненіВідео

Реклама
09:53

Тіла без голови лежали на дорозі: у Богородичному окупанти обезголовили людей та зняли з них взуттяВідео

09:17

На Харківщині ЗСУ ліквідували підполковника, комполку "елітних" військ РФВідео

09:01

Остапчук знову на межі розлучення: пара не живе разом

08:59

Байден про контрнаступ ЗСУ: армія України добилася серйозного прогресу, але війна затягнетьсяВідео

08:51

Гороскоп на сьогодні, 14 вересня 2022: Ракам - випробування, Скорпіонам - зрада, Козерогам - ворогиВідео

08:48

У Росії вже сьогодні є причини для громадянської війниПогляд

08:47

Київ готував контрнаступ разом з Вашингтоном: у США розкрили деталіВідео

08:08

Війська РФ зібрали ресурси у Донецькій області і намагаються атакувати на трьох ділянках – АрестовичВідео

08:02

Димний осінній смак дині: як і коли правильно потрібно їсти смачну ягодуВідео

07:59

Генерал-розвідник назвав дві цілі контрнаступу ЗСУ на ХарківщиніВідео

07:34

Кремль визнав поразку на Харківщині, але намагається "відбілити" Путіна - ISWВідео

07:25

Найбільша драма для ПутінаПогляд

06:50

Росіян здивував контрнаступ ЗСУ на Харківщині – ПентагонВідео

06:34

Альфа і омега безпеки УкраїниПогляд

06:25

Переправа розбита, міст зруйнований: на півдні ЗСУ знищили сотню окупантів і Мі-8 РФВідео

06:01

Завдяки звільненню Харківщини до кінця осені ЗСУ можуть вийти на позиції 24 лютого – генерал МаломужВідео

04:50

Армія України отримує можливість завершити свій наступ на Херсонщині – ЖдановВідео

04:40

Головні продукти, які чудово допомагають боротися зі стресом

04:15

У моду увійшла вражаюча стрижка Метелик у стилі романтичних 70-х і непередбачуваних 90-хФото

03:43

"Хороший подарунок для мужиків": Волочкова показала домашнє відео

Реклама
03:20

Зима увірветься несподівано: синоптик розповів, коли Україну завалить снігомВідео

03:17

Репяхова показала, за що Павлика в плавках так люблять дівчата: "Бажаю всім дідам!"

02:45

Навіщо класти губку для миття посуду в мікрохвильовку: спосіб від досвідчених господинь

02:10

Волосся перестане випадати через тиждень: секретний рецепт дієвої маски від японокВідео

01:35

Військовий експерт спрогнозував, скільки триватиме контрнаступ ЗСУ

00:22

Кривошапко знову одружився і показав красуню-дружину

00:00

Провісник смерті королеви Єлизавети розповів, коли помре Чарльз

13 вересня, вівторок
23:54

Полковник розповів, що заважає ЗСУ швидко деокупувати ХерсонщинуВідео

23:37

Мати таку зброю і не користуватися: Кошмал здивувалася небажанню зірок переходити на українську

23:34

Путін готується здати Крим: Олег Жданов перерахував основні ознакиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Гороскоп
Гороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересні
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Рецепти
Консервація
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти