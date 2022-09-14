"Калібрів та Іскандерів залишилося мало": генерал пояснив, скільки росіяни ще будуть бомбити Харків

Генерал пояснив, скільки росіяни ще будуть бомбити Харків / скріншот

Інтенсивність артилерійських і ракетних обстрілів Харкова з боку РФ після контрнаступу ЗСУ може збільшитися.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж пояснив в інтерв'ю Главреду, що Росія обрала тактику помсти за кожен наш успішний крок наших захисників

"Тому обстріли передмістя Харкова можуть посилитися, принаймні, там, куди росіяни можуть дістати. Тому важливо відсунути противника максимально далеко, а також вжити необхідних заходів безпеки", - пояснив експерт.

Маломуж підкреслив, що небезпека для Харкова і його передмість не знята, тому що ракетні комплекси РФ можуть бити досить активно і далеко.

"Крім того, Росія може використовувати балістичні ракети. Хоча калібрів і Іскандерів у неї вже мало залишилося, тому ними РФ не буде стріляти часто. За моєю інформацією, в Росії їх залишилися сотні - це надзвичайно мало", - зазначив експерт.

Також він пояснив, що РФ може використовувати балістичні ракети радянського виробництва.

"Це небезпечно, тому що вони неточні, потужні і можуть вражати будь-яку інфраструктуру, в тому числі цивільну, не розбираючи, чи то це школа, чи то це дитячий садок, чи то житлові будинки. Для нас загрозливе використання таких коштів, тому що вони б'ють до 500 км", - підсумував Маломуж.

Нагадавши, кількість населених пунктів, які вже вдалося звільнити українським захисникам у Харківській області, досягла 300.

Загалом Збройні Сили України станом на цей час вже деокупували на Харківщині 3 800 квадратних кілометрів території. Про це заявила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що українські військові пішли в потужний контрнаступ на Харківщині і що таких успіхів від дій ЗСУ навіть не очікували. Резніков сказав, що всі ці успіхи є знаком того, що Росію можна перемогти. Однак поки рано святкувати перемогу, так як російські війська можуть спробувати піти в контратаку, підкреслив він.

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