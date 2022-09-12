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Важкі наслідки удару по Харкову: загинув робітник, ще один отримав травму

12 вересня 2022, 00:04

ДСНС, енергетики та інші комунальні служби продовжують відновлювальні роботи.

Важкі наслідки удару по Харкову: загинув робітник, ще один отримав травму
Удар по Харківській ТЕЦ: відомо про одного загиблого / facebook.com/MNS.GOV.UA

Через ракетну атаку окупантів по Харкову загинув працівник підприємства, ще один отримав травми, йдеться в заявах голови ОВА Олега Синегубова і мера Харкова Ігоря Терехова у Telegram.

Як уточнив Синегубов, в результаті ударів по критичній інфраструктурі Харкова загинув чоловік-працівник підприємства. Рятувальники продовжують пошукові роботи.

На іншому об'єкті в Чугуївському районі медики екстреної допомоги госпіталізували 35-річного чоловіка. Працівник отримав вибухову травму.

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У свою чергу Терехов розповів, що в Харкові складна ситуація після ракетного обстрілу.

"Агресор знав, куди бив, і бив фактично по мирному населенню. Його метою сьогодні було максимально досадити харків'янам за успіхи ЗСУ на фронті. Не буду приховувати - наслідки ракетних ударів важкі", - повідомив мер.

За його словами, заграву пожежі бачить все місто.

ДСНС, енергетики та інші комунальні служби продовжують відновлювальні роботи.

"За інформацією персоналу, в приміщенні, по якому влучила ракета, знаходилися двоє чергових. На жаль, одного знайшли мертвим. Другого продовжуємо шукати", - заявив заступник начальника ДСНС Харківської області Анатолій Торяник.

Ракетна атака на ТЕЦ

11 вересня, ввечері в Харківській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях спостерігаються масові проблеми з електропостачанням.

Повідомлялося, що всього сьогодні ввечері російські окупанти випустили 11 крилатих ракет по території України, військові збили 9 з них.

Крім того, у Полтаві посеред дороги загорілося кілька тролейбусів.

Увечері, 11 вересня, російські війська завдали ракетний удар по Харківській ТЕЦ-5, в результаті чого вона частково виведена з ладу.

"Прямі умисні удари по критичній цивільній інфраструктурі, зокрема, по найбільшій Харківській ТЕЦ-5, – це безумовний прояв тероризму Росії і її бажання масово залишити мирних громадян без світла і тепла. Така боягузлива "відповідь" за втечу власної армії з поля бою", - підкреслив радник глави офісу президента Михайло Подоляк.

Президент України Володимир Зеленський також прокоментував ракетні удари по критичній інфраструктурі. За його словами, тимчасово без електроенергії залишилися Харківська та Донецька області, частково знеструмлені Запорізька, Дніпропетровська та Сумська області.

"Терористи РФ залишаються терористами і атакують критичну інфраструктуру. Ніяких військових об'єктів, мета-позбавити людей світла і тепла", - підкреслив Зеленський.

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