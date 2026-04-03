Будинки зруйновані, є загиблі: РФ закидала КАБами Шостку

Російські окупанти вдарили вдарили авіабомбами по багатоповерховому та приватних будинках у Шостці.

РФ вдарила бомбами по Шостці

Що відомо:

Росія завдала бомбового удару по Шостці

В результаті атаки є загибла та поранені

Росіяни зруйнували житлові будинки

Російські окупанти вдарили КАБами по Шостці на Сумщині. Внаслідок атаки є постраждалі та загибла. Про це заявив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Росіяни дарили бомбою по багатоквартирному будинку. Квартири зруйновані щонайменше на двох верхніх поверхах. Також під ударами опинились приватні житлові будинки.

Внаслідок атаки загинула 59-річна жінка, її рідні постраждали. Відомо, що медики госпіталізували трьох поранених. 29-річна жінка перебуває у важкому стані.

Загалом росіяни застосували чотири КАБи для ударів по Шостці.

"Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Усі наслідки атаки зʼясовуються ... Щирі співчуття рідним та близьким. Сил пережити це горе ... Ворог вкотре прицільно вдарив по цивільних і забрав життя мирної людини", - йдеться у повідомленні.

Нова тактика російських ударів — думка експерта

Авіаційний експерт Костянтин Криволап заявив, що сьогодні Росія робить акцент на ударах по Україні саме "Шахедами" з метою виснажити протиповітряну оборону.

За його словами, противник прагне завдавати максимальної шкоди, застосовуючи недорогі засоби ураження.

"Росія й надалі нарощуватиме виробництво ударних дронів, тому Україна має готуватися до нових викликів", — підкреслив він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Вночі та вранці 2 квітня російські окупаційні війська завдали серії ударів по Харкову за допомогою БПЛА. Основний удар припав на Київський район міста.

Як повідомляв Главред, ввечері 1 квітня Росія завдала удару дроном-камікадзе "Молнія" по багатоповерхівці в Шевченківському районі Харкова. Того ж вечора в Чугуєві дрон влучив у п'ятиповерховий будинок.

Крім того, 1 квітня Росія провела масований обстріл України, застосувавши ракети та дрони. У багатьох регіонах оголосили повітряну тривогу.

Про персону: Олег Григоров Олег Григоров — український державний діяч, генерал поліції 3-го рангу. Голова Сумської обласної державної адміністрації (з 17 квітня 2025 року), раніше був радником голови Національної поліції України, пише Вікіпедія.

