РФ перекинула літаки та готова до нової атаки: які регіони під загрозою

Руслан Іваненко
2 квітня 2026, 21:42оновлено 3 квітня, 00:42
Активність стратегічних бомбардувальників свідчить про підготовку можливих атак.
Росія завершує підготовку до масованого ракетно-дронового удару по Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • РФ готує масований ракетно-дроновий удар по Україні
  • Можливий виліт Ту-95МС, Ту-160, застосування "Кинджалів"
  • Під загрозою Київ і низка регіонів, критична інфраструктура

Російські окупаційні війська, ймовірно, завершили підготовку до чергового масованого ракетно-дронового удару по території України.

За даними моніторингового каналу "єРадар" зафіксовано ознаки, що вказують на високу ймовірність бойового вильоту стратегічної авіації вже найближчої ночі.

Наразі спостерігається активність пунктів управління авіацією в районах аеродромів "Оленья", "Енгельс" та у московському регіоні.

Що можуть задіяти

Для проведення атаки ворог може залучити значне угруповання засобів повітряного нападу. Повідомляється про готовність до чотирьох бомбардувальників Ту-95МС, а також двох літаків Ту-160, перекинутих з Далекого Сходу. Сумарний залп цих бортів може сягати 30 крилатих ракет Х-101.

Крім того, до операції залучено три дальніх бомбардувальники Ту-22М3, до шести МіГ-31К, що є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал", та два морські судна, озброєні ракетами "Калібр". Також можливе застосування балістичних комплексів "Іскандер-М" та груп ударних безпілотників типу "Shahed".

Можливі цілі удару

Аналітики відзначають, що основними цілями ймовірного удару можуть стати Київ та Київська область, а також західні регіони України, зокрема серед яких Житомирщина, Хмельниччина, Львівщина, Полтавщина та Волинь.

Під приціл агресора можуть опинитися не лише об’єкти енергетичної інфраструктури, а й системи водопостачання, водовідведення, а також промислові та військові об’єкти.

Літаки, якими обстріють Україну / Інфографіка: Главред

Українців закликають дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати сигналу повітряної тривоги. З огляду на специфіку потенційних цілей, мешканцям радять завчасно зробити запаси питної та технічної води, а також забезпечити повний заряд мобільних пристроїв і резервних джерел живлення.

Чи піде РФ на припинення ударів по Україні - що кажуть експерти

На думку військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, Росія не відмовиться від тактики тиску на тилові регіони України. Він вважає, що у весняно-літній період ворог, ймовірно, продовжить масовані обстріли та активізує підривну діяльність всередині країни.

За словами Коваленка, зменшення повітряних атак чекати не варто: удари дронами-камікадзе та ракетами залишаються ключовим елементом стратегії РФ. Він наголошує, що ракетно-дроновий терор триватиме, оскільки Москва розглядає його як один із головних інструментів тиску на український тил, а також намагатиметься дестабілізувати ситуацію всередині країни різними методами.

Удари по Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська з вечора 2 квітня здійснюють атаку безпілотниками по Харкову. Під ударами опинилися щонайменше кілька районів міста, зафіксовано численні влучання та пожежі. Про це повідомили міський голова Ігор Терехов і очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Також у середу, 1 квітня, окупанти атакували Черкаську область ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілу загинули четверо людей. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Нагадаємо, що окупаційні війська РФ масовано атакували Луцьк безпілотниками. Ворог атакував склад "Нової пошти" та продуктовий склад торгової мережі. Внслідок атаки було зафіксовано сильні пожежі.

О ресурсе: ЄРадар

"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на:

  • моніторингу повітряної обстановки;
  • попередженнях про ракетні та дронові атаки;
  • аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;
  • оперативних зведеннях під час масових атак.

Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело.

Підписники: близько 300 тисяч осіб.

війна в Україні новини України атака дронів Ракетна атака на Україну
