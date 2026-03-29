Закрила собою меншу сестричку: 20-річна Даша загинула від удару РФ на Сумщині

Наразі 6-річна сестра Даші Євгенія у тяжкому стані, лікарі борються за її життя.

20-річна Даша загинула, закривши собою меншу сестру / Фото: "Їх убила Росія"

У суботу, 28 березня, окупаційні війська РФ завдали удару по житловому сектору на Сумщині. Внаслідок прямого влучання у приватний будинок загинула 20-річна Даша Сергієнко.

Її молодша сестра, шестирічна Євгенія, перебуває у лікарні у тяжкому стані. Про це повідомляє моніторинговий паблік "Їх убила Росія".

Окупанти вдень вдарили по будинку родини Сергієнко в селі Очкине Зноб-Новгородської громади на Сумщині. Під час вибуху 20-річна Даша прикрила собою молодшу сестрмчку та цим врятувала її. Дівчинку госпіталізували у тяжкому стані, лікарі борються за її життя.

Поранення різного ступеня тяжкості отримали й батьки дівчат. Приватний будинок родини зазнав критичних пошкоджень.

Очкине розташоване у прикордонній смузі, яка щодня перебуває під обстрілами ворожої артилерії та мінометів.

Як писав Главред, у ніч на 29 березня (з 18:00 28 березня) ворог атакував Україну аеробалістичною ракетою "Кинжал" (район запуску – повітряний простір Рязанської обл.) та 443 ударними БПЛА. Зафіксовано влучання 16 ударних БПЛА в 7 локаціях.

Крім того, ворог атакував Одесу ударними дронами , зафіксовано руйнування в житловому секторі та інфраструктурі. В результаті атаки є загиблі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські окупанти підняли в повітря МіГ-31К. По всій країні оголошено повітряну тривогу. Стало відомо про те, що були запуски гіперзвукових ракет "Кинжал".

Про джерело: "Їх убила Росія" "Їх убила Росія" — це український меморіальний онлайн‑проєкт, створений як публічна платформа у Facebook та Instagram, що документує історії цивільних і військових жертв російської агресії, публікуючи їхні фото, імена та обставини загибелі.

