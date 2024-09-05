"Щільно запаковують Крим": РФ в паніці будує загадкову конструкцію на мосту

Окупанти продовжують укріплювати Кримський міст, зокрема за рахунок ППО через страх влучання зі сторони ЗСУ.

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Кримський міст все ще залишається вкрай вразливим / Колаж: Главред, фото: Дмитро Плетенчук, Maxar Technologies

Країна-агресор Росія все ще в паніці через можливість ЗСУ вдарити по Кримському мосту. Через це до конструкції продовжують стягувати установки протиповітряної оборони.

Про це в етері телемарафону повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Такими діями вони намагаються залишити можливість використовувати Крим як військову базу.

"Тягнуть звідусіль. І вони реально дуже щільно запаковують Крим саме ППО. Вони намагаються підтримувати цей імідж "непотопляемого авианосца", як вони називають його періодично", - додав Плетенчук. відео дня

Окрім цього окупанти хочуть і надалі використовувати Крим як логістичний ланцюжок для постачання південного угруповання РФ. Якщо раніше ключову роль у цьому відігравав пором, то зараз це вже Кримський міст.

"Пороми не працюють. І навіть незважаючи на те, що міст не витягує цієї логістики, росіяни все одно намагаються максимально його захистити зі зрозумілих причин. Тому що це символ і окрім того, не слід забувати, що Кримський міст і та енергетична гілка для забезпечення Криму, вже не кажучи про постачання товарів повсякденного вжитку та пального", - додав речник ВМС України.

Плетенчук також розповів про будівництво споруди на Керченській переправі. Цей загадковий об'єкт ворог хоче використовувати як чергову перепону.

"Чесно кажучи, конструкція ця не виглядає фундаментальною, але в будь якому разі це чергова перепона, яка може захищати від можливих дронових атак, а можливо вона буде використовуватись як паралельних перехід, бо вони її будують у вигляді мосту. Але думаю, що в цьому сезоні ми можемо і не побачити її через сезон штормів", - вважає він.

Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Ситуація в Криму - останні новини

Нещодавно була атака дронів на Крим. У російському відомстві повідомили, начебто ППО окупантів збила над півостровом два безпілотники, однак місцеві жителі скаржились на вибухи у районі аеродрому Кіровське та залізничної станції.

Раніше Російська Федерація зупинила поромне сполучення між півднем країни-агресорки та окупованим Кримом через атаку в порту "Кавказ". Керченська поромна переправа не працює після того, як було потоплено судно, завантажене залізничними вагонами з паливом.

Нагадаємо, що Сили оборони України можуть власними силами перекрити сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму, здійснюючи вогневий контроль над ним.

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