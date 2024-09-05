УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Щільно запаковують Крим": РФ в паніці будує загадкову конструкцію на мосту

Анна Косик
5 вересня 2024, 11:32
79
Окупанти продовжують укріплювати Кримський міст, зокрема за рахунок ППО через страх влучання зі сторони ЗСУ.
Плетенчук, Крымский мост
Кримський міст все ще залишається вкрай вразливим / Колаж: Главред, фото: Дмитро Плетенчук, Maxar Technologies

Країна-агресор Росія все ще в паніці через можливість ЗСУ вдарити по Кримському мосту. Через це до конструкції продовжують стягувати установки протиповітряної оборони.

Про це в етері телемарафону повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Такими діями вони намагаються залишити можливість використовувати Крим як військову базу.

"Тягнуть звідусіль. І вони реально дуже щільно запаковують Крим саме ППО. Вони намагаються підтримувати цей імідж "непотопляемого авианосца", як вони називають його періодично", - додав Плетенчук.

відео дня

Окрім цього окупанти хочуть і надалі використовувати Крим як логістичний ланцюжок для постачання південного угруповання РФ. Якщо раніше ключову роль у цьому відігравав пором, то зараз це вже Кримський міст.

"Пороми не працюють. І навіть незважаючи на те, що міст не витягує цієї логістики, росіяни все одно намагаються максимально його захистити зі зрозумілих причин. Тому що це символ і окрім того, не слід забувати, що Кримський міст і та енергетична гілка для забезпечення Криму, вже не кажучи про постачання товарів повсякденного вжитку та пального", - додав речник ВМС України.

Плетенчук також розповів про будівництво споруди на Керченській переправі. Цей загадковий об'єкт ворог хоче використовувати як чергову перепону.

"Чесно кажучи, конструкція ця не виглядає фундаментальною, але в будь якому разі це чергова перепона, яка може захищати від можливих дронових атак, а можливо вона буде використовуватись як паралельних перехід, бо вони її будують у вигляді мосту. Але думаю, що в цьому сезоні ми можемо і не побачити її через сезон штормів", - вважає він.

Що відомо про Дмитра Плетенчука?

Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).

З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".

У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Ситуація в Криму - останні новини

Нещодавно була атака дронів на Крим. У російському відомстві повідомили, начебто ППО окупантів збила над півостровом два безпілотники, однак місцеві жителі скаржились на вибухи у районі аеродрому Кіровське та залізничної станції.

Раніше Російська Федерація зупинила поромне сполучення між півднем країни-агресорки та окупованим Кримом через атаку в порту "Кавказ". Керченська поромна переправа не працює після того, як було потоплено судно, завантажене залізничними вагонами з паливом.

Нагадаємо, що Сили оборони України можуть власними силами перекрити сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму, здійснюючи вогневий контроль над ним.

Інші новини про Кримський міст:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ПВО російські війська Кримський міст новини Криму
Реклама

Головне за день

Втрати російських окупантів в Україні стрімко зросли: у розвідці назвали причини

Втрати російських окупантів в Україні стрімко зросли: у розвідці назвали причини

12:37 Україна
Путін зробив заяву про готовність до переговорів з Україною

Путін зробив заяву про готовність до переговорів з Україною

11:43 Світ
Майже 80 цілей: РФ завдала масованого удару по Україні - що вдалося збити силам ППО

Майже 80 цілей: РФ завдала масованого удару по Україні - що вдалося збити силам ППО

11:01 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Буде штормовий вітер: які області заливатимуть грозові дощі 10806

Буде штормовий вітер: які області заливатимуть грозові дощі

Нова магнітна буря налітає на країну: чого очікувати українцям 5-7 вересня 7763

Нова магнітна буря налітає на країну: чого очікувати українцям 5-7 вересня

Навіщо при смаженні цибулю посипають цукровою пудрою - хитрість, яку використовують одиниці 6439

Навіщо при смаженні цибулю посипають цукровою пудрою - хитрість, яку використовують одиниці

«Надто багато тіл»: військовий розкрив подробиці удару по інституту в Полтаві 6313

"Надто багато тіл": військовий розкрив подробиці удару по інституту в Полтаві

Останні новини

12:46

3000 донацій крові та 250 000 грн на допомогу дітям: як глядачі Київстар ТБ творять добро

12:43

"Сирський здатний на ризик": як ЗСУ можуть зруйнувати плани РФ біля Покровська

12:38

Кошмар в п'ятницю, 13-го: Астероїд "Бог Хаосу" може вдарити по Землі

12:37

Втрати російських окупантів в Україні стрімко зросли: у розвідці назвали причини

12:27

Китайський гороскоп на завтра 6 вересня: Мавпам - самотність і роздратування, Кроликам - образи

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:09

Наліт в унітазі зникне за ніч: як приготувати засіб

12:08

Окупанти кинули око на Дніпропетровщину: ЗСУ чекає вирішальна битва

11:56

"Результати класні": ЗСУ потужно вдарили по полігону поблизу Бердянська - є "200-ті"

11:51

Лавірувати не виходить: Путін вперше зізнався у плачевній ситуації на Курщині

Реклама
11:43

Путін зробив заяву про готовність до переговорів з УкраїноюВідео

11:34

"Несподівано": Ольга Харлан виходить заміж

11:32

"Щільно запаковують Крим": РФ в паніці будує загадкову конструкцію на мосту

11:28

Який вигляд має донька Меладзе і Джанабаєвої: підросла

11:24

Кімната стане сяяти: як власноруч зробити стильну підсвітку на стіні

11:01

Майже 80 цілей: РФ завдала масованого удару по Україні - що вдалося збити силам ППО

10:49

Як позбутися мишей: названо найефективніші способи

10:43

Красиво розлучилися: путіністка Шукшина відібрала у матері спадок

10:40

Приїде по зброю: Зеленський планує неочікувано з'явитися на засідання "Рамштайну"

10:38

Вдарили морськими дронами: Братчук розповів нові деталі атаки на порт Новоросійська

10:18

Зрадниця Наташа Корольова видворила невістку-стриптизерку на роботу - деталі

Реклама
10:05

Знищити потенціал РФ можна за чотири місяці: як США можуть змінити хід війни

09:49

Світла стане більше: Харченко розповів, коли скасують графіки відключень по УкраїніВідео

09:28

"Що це летить": Максим Галкін ошелешив шанувальників новинами

09:26

Росія атакувала Київ дронами: ППО відпрацювали всі цілі, але у столиці "колапс"

09:00

Чим завершиться битва за Покровськ і що загрожує Дніпропетровщині: інтерв'ю з Жироховим

08:56

Чи можна їсти сало зі шкіркою - розвіюємо всі міфи

08:42

"Була надзвичайна служба": Анастасія Приходько пішла під вінець вдруге

08:38

МВФ вимагає від України послабити гривню і підвищити податки - Bloomberg

08:34

ЗСУ відновили втрачені позиції на Донеччині: де ворог завдав удару у відповідь

08:10

В осінь ми входимо набагато краще, ніж могли бПогляд

07:19

Світло буде 12 годин на добу: найкращий та найгірший сценарій відключення світла взимку

06:48

У Києві прогриміли вибухи: у столиці збивають ворожі "Шахеди"

06:10

Іранські балістичні ракети Dezful: що треба знатиПогляд

05:52

Гороскоп на завтра 6 вересня: Терезам діятимуть на нерви, Близнюкам - щаслива ніч

05:07

Путін втратив шанс: прорив ЗСУ в Курській області розкрив велику проблему РФ

03:45

Жданов назвав головну небезпеку для ЗСУ в Курській області

03:00

Страшна пожежа у Чорнобильській зоні: еколог розповів про стан радіаційного фону

02:04

Картопля буде свіжою на 3 місяці довше: що потрібно зробити одразу після покупки

01:35

"Це кардинально змінить війну": Жданов назвав спосіб перехопити ініціативу на фронті

01:27

Український артист розповів, як російська ракета у Львові вибухнула поруч із ним

Реклама
01:04

Як звуть дітей Путіна і як вони живуть: у РФ стався грандіозний злив про життя диктатора

00:51

Буде сяяти, наче новий: 3 дешевих засоби для легкого очищення термосаВідео

04 вересня, середа
23:32

Росія підняла в повітря 2 літаки Ту-22: українців попередили про ракетну загрозу

23:12

"Це головна проблема": Туск розповів, чому Польща не збиває ракети РФ

22:49

Ціни без упину ростуть: в Україні не стихає ажіотаж довкола популярного овоча

22:22

Новий світовий порядок: Жданов озвучив неочікуваний результат боїв на Курщині

22:18

Норма чи небезпека: чому насправді дитина ходить на носочкахВідео

22:15

РФ може вплинути на вибори у США: у CNN заявили про таємну російську кампанію

22:05

Сімоньян покарали за втручання у вибори: США ввели санкції проти пропагандистів РФ

21:23

Потужні вибухи в двох областях: РФ вдарила по Україні балістикою - що відомо

^
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПрогноз погоди
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти